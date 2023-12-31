Наталья Денисенко в разговоре с ведущей Алиной Доротюк, актрисой Анной Саливанчук, певицей Ольгой Цыбульской и блогером Галицкая Дева рассказала о трагедии в семье.

По словам Денисенко, ее муж, актер и с начала полномасштабного вторжения военнослужащий Андрей Фединчик, очень уставший, потому что отпуск у него был еще в начале лета, и все это время он провел в заботах о тяжелобольном отце.

"Мы узнали, что у него рак, и потом узнали, что это четвертая стадия, и там у него были и тромбы. Ну просто невозможно. Нам сказали: "Если вы сделаете даже операцию, это вырежете, то он может прожить просто дольше на два месяца или просто не выйти из наркоза". У моего мужа очень близкие отношения с папой, и его папа это был человек настолько положительный, настолько хороший человек. Я его так любила, и он очень меня любил, и это была страшная потеря", – подчеркнула Наталья Денисенко.

Наталья Денисенко вспомнила, что Андрей Фединчик тогда только вернулся из Донецкой области, где провел пять месяцев в аду. Актер потратил свой отпуск на больницы, а затем снова вернулся на службу, взяв выходные, только чтобы похоронить папу.

Денисенко добавила, что эмоциональное состояние ее мужа было очень плохим, во время прогулок по парку "у него прям до рвотного рефлекса было". Военный психолог и выписанные антидепрасанты Андрею Фединчику не помогали. К счастью, позже актеру стало легче, он пропил курс витаминов, и его состояние улучшилось.

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