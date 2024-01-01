Упродовж останнього місяця курс долара продемонстрував постійні коливання, переважно в напрямку зростання, не лише на готівковому ринку, а й на офіційному рівні. Експерт Антон Курінний дав прогноз, чого чекати від курсу долара у 2024 році.

За прогнозами, у наступному році його курс може сягнути 40-42 гривень, з тенденцією до зростання вже у січні.

В початковому періоді 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. Прогнозується, що курс на міжбанку буде коливатися в межах 37,70-38,50 грн/долар, а на готівковому ринку може зростати на додаткові 50-60 копійок.

"Очікується посилення попиту на валюту або, ймовірно, менший приплив експортної валютної виручки на початку року. Це зобов'язує Національний банк активно брати участь у торгах", — додає експерт.

За його словами, регулятор буде продовжувати підтримувати стратегію гнучкого курсу та поступово послаблювати гривню, виступаючи як активний або пасивний продавець, щоб знижувати спекулятивні настрої. Таким чином, дії Нацбанку можуть бути трохи непередбачуваними для учасників валютного ринку.

Згідно із даними порталу Мінфін, 30 грудня середній курс долара в українських банках складає 38,15 грн (купівля) та 38,95 грн (продаж). Готівковий курс становить 39,08 грн (купівля) та 39,50 грн (продаж). Офіційний курс Національного банку України дорівнює 37,98 грн.

Джерело: РБК-Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.