В начальном периоде 2024 года Национальный банк продолжит активное влияние на валютный рынок.

За последний месяц курс доллара продемонстрировал постоянные колебания, преимущественно в направлении роста, не только на наличном рынке, но и на официальном уровне. Эксперт Антон Куренный дал прогноз, чего ожидать от курса доллара в 2024 году.

По прогнозам, в следующем году его курс может составить 40-42 гривен, с тенденцией к росту уже в январе.

В начальном периоде 2024 года Национальный банк продолжит активное влияние на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. Прогнозируется, что курс на межбанке будет колебаться в пределах 37,70–38,50 грн/доллар, а на наличном рынке может расти на дополнительные 50–60 копеек.

"Ожидается усиление спроса на валюту или, вероятно, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это обязывает Национальный банк активно участвовать в торгах», — добавляет эксперт.

По его словам, регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса и постепенно ослаблять гривну, выступая в качестве активного или пассивного продавца, чтобы снижать спекулятивные настроения. Таким образом, действия Нацбанка могут быть несколько непредсказуемыми для участников валютного рынка.

Согласно данным портала Минфин, 30 декабря средний курс доллара в украинских банках составляет 38,15 грн (покупка) и 38,95 грн (продажа). Наличный курс составляет 39,08 грн (покупка) и 39,50 грн (продажа). Официальный курс Национального банка равняется 37,98 грн.

Источник: РБК-Україна.

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