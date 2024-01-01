Що принесе вашому знаку зодіаку ворожіння по одній карті Таро? Читай далі.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 1 січня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 1 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Справедливість

Життя іноді може здатися несправедливим, але у вас є вільна воля, і хоча інші можуть вирішити діяти певним чином, ви не повинні це робити.

Ви можете бути прикладом того, що робити в цій ситуації та моделювати її для інших.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг.

У вас є все необхідне, інструменти та творчий потенціал, щоб знайти творче вирішення проблеми, яка поставила вас у глухий кут.

Не хвилюйтеся, що ідеї не прийдуть просто зараз, просто дайте цьому час.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Путівник.

Це ідеальний день, щоб виділити трохи часу для себе і поринути у свої думки та почуття.

Вам не обов'язково завжди бути включеним. Добре відключитися від мережі і насолодитися тишею і спокоєм просто бути.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Якщо щось досить важливо, щоб його зробити, воно також досить значуще, щоб його планувати.

Поставте качок, щоб ваш день був організований і спланований з максимальною ефективністю.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута.

Дуже складно прийняти рішення, коли ти збентежений.

Вам необхідно записати плюси та мінуси, а також записати всі деталі, щоб ви могли зробити свідомий вибір.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Ви майже піддалися спокусі зробити щось від чого давно відмовилися, але тепер, коли ви розумієте, як ваші почуття привели до цього моменту.

Ви можете створити кілька аутів, щоб він не дійшов до цього місця так швидко.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Ви втомилися, тому має сенс зателефонувати чи відпочити від роботи.

Це важкий вибір, але якщо ви можете домовитися про якусь угоду, яка підійде всім, було б розумно її запропонувати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

У вас був повний намір стримати своє слово, але з появою нової інформації вам, можливо, доведеться переглянути свою позицію та ухвалити рішення про порятунок.

Це правильно, Скорпіоне. Ваш час теж має значення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Вам не обов'язково дотримуватися чогось лише тому, що ви почали.

Якщо це не приносить вам радості, Стрілець, то як це підвищує цінність вашого життя, навіть якщо ви отримуєте фінансову компенсацію? Подумайте вкотре.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Сьогодні ви отримаєте добрі новини. Сьогодні до вас надходить важливе повідомлення, і вам може стати неймовірним полегшенням отримати його нарешті.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Коли справа доходить до вашої роботи, на кону стоїть дуже багато. Ваша пристрасть сильна, і це чудова енергія, яку можна спрямувати на проекти, над якими справді хочете добре попрацювати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Сьогодні легко розібратися з почуттями, і, незважаючи на будь-яку плутанину, яка могла виникнути вчора, для вас є ясність, необхідна для прийняття важливих рішень.

Джерело: yourtango.

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