Что принесет вашему знаку зодиака гадание по одной карте Таро? Читай дальше.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 1 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 1 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Справедливость

Жизнь иногда может показаться несправедливой, но у вас есть свободная воля, и хотя другие могут решить действовать определенным образом, вы не обязаны это делать.

Вы можете быть примером того, что делать в этой ситуации, и моделировать ее для других.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг.

У вас есть все необходимое, инструменты и творческий потенциал, чтобы найти творческое решение проблемы, которая поставила вас в тупик.

Не волнуйтесь, что идеи не придут прямо сейчас, просто дайте этому время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Отшельник.

Это идеальный день, чтобы выделить немного времени для себя и погрузиться в свои мысли и чувства.

Вам не обязательно всегда быть «включенным». Хорошо отключиться от сети и насладиться тишиной и покоем — просто быть.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Если что-то достаточно важно, чтобы его сделать, то оно также достаточно значимо, чтобы его планировать.

Поставьте уток в ряд, чтобы ваш день был организован и спланирован с максимальной эффективностью.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Очень сложно принять решение, когда ты в замешательстве.

Вам необходимо записать плюсы и минусы, а также записать все детали, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Вы почти поддались искушению сделать что-то, от чего давно отказались, но теперь, когда вы понимаете, как ваши чувства привели к этому моменту.

Вы можете создать несколько аутов, чтобы он не дошел до этого места так быстро..

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Вы устали, поэтому имеет смысл позвонить или отдохнуть от работы.

Это трудный выбор, но если вы можете договориться о каком-то соглашении, которое подойдет всем, было бы разумно его предложить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

У вас было полное намерение сдержать свое слово, но с появлением новой информации вам, возможно, придется пересмотреть свою позицию и принять решение о спасении.

Это правильно, Скорпион. Ваше время тоже имеет значение.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Вам не обязательно придерживаться чего-то только потому, что вы это начали.

Если это не приносит вам радости, Стрелец, то как это повышает ценность вашей жизни, даже если вы получаете финансовую компенсацию? Подумайте еще раз.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей.

Сегодня вы получите хорошие новости. Сегодня к вам приходит важное сообщение, и для вас может стать невероятным облегчением получить его наконец.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Когда дело доходит до вашей работы, на кону стоит очень многое. Ваша страсть сильна, и это прекрасная энергия, которую можно направить на проекты, над которыми вы действительно хотите хорошо поработать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Сегодня легко разобраться с чувствами, и, несмотря на любую путаницу, которая могла возникнуть вчера, для вас здесь есть ясность, необходимая для принятия важных решений.

Источник: yourtango.

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