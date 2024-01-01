Ваш щоденний гороскоп на 1 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 1 січня, дізнайтеся, що на вас чекає в перший день нового року.

Астрологічний прогноз всіх знаків Зодіаку на 1 січня.

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Робота починається, Овен. Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор кар'єри та соціального статусу.

Новий рік нарешті настав, і тепер настав час розпалити трохи вогню під животом і почати рухатися.

Хоча сьогоднішній день можна присвятити відпочинку та прекрасному сну, не відкладайте надто довго, коли справа доходить до роботи з досягнення ваших цілей.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Дізнайся щось нове, Телець. Початок січня вже тут, і тут так багато всього, що можна насолодитися та дослідити. Як? Навчайтеся зараз.

Коли Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор вищої освіти та духовності, почніть з віри та віри у потенціал свого життя.

Субота також називається «днем відпочинку», тому вона ідеально підходить для відновлення духовної практики, яка вам подобається. Можливо, молитва, ранковий піст чи медитація – чудовий початок для вас.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Відкрийте своє життя іншим, Близнюки. Є так багато речей, які ви робите добре, і які можуть бути корисні людям у вашому житті або навіть незнайомцям, якщо ви захочете взяти участь в активізмі в 2022 році.

Ви не острів, навіть якщо часом вам буває самотньо. Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор спільних ресурсів, і це чудовий час, щоб проаналізувати, скільки часу у вас є, і присвятити деякий час благодійній діяльності у своїй спільноті.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Новий рік - це час, коли люди беруть на себе зобов'язання щодо досягнення своїх цілей і мрій, і це чудовий привід для вас зробити те саме.

Місяць знаходиться у вашому секторі зобов'язань, і коли він знаходиться тут, він спонукає вас поглянути на ваші партнерські відносини і на те, як ваша друга половинка може підтримати вас або зацікавитись у виконанні спільного з вами проекту.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Це чудовий день для продуктивності, постановки та реалізації нових цілей у галузі охорони здоров'я, а також реалізації ваших планів.

Чи є у вас якісь справи, якими ви хотіли б зайнятися цього місяця? Якщо вам потрібно купити їжу або товари, щоб все необхідне було вдома, сьогодні є ідеальним часом для цього.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Роби те, що любиш, Діво. Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, вашого сектору творчості.

Сьогоднішній день задає тон усьому році. Використовуйте свій час, щоб створити дошку візуалізації або написати барвистий список цілей і повісити його десь, щоб ви могли бачити його, входячи та виходячи з кімнати, щоб мотивувати вас залишатися відданими своїй справі.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Такі свята, як сьогодні, — чудовий час для сім'ї та проведення часу з людьми, у яких ви навчаєтеся, поважаєте і любите.

Якщо у вас є можливість побути поряд з бабусею і дідусем або тітками, це гарний день, щоб дізнатися про свою історію, генеалогію і, можливо, навіть отримати один або два рецепти, які якийсь час були в сім'ї.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Навіщо починати рік, залишаючи певні речі? Січень ідеально підходить для щирих розмов з друзями та родиною.

На день вдома, чому б не спробувати гру «21 питання», щоб краще дізнатися про свою другу половинку, або подивитися «Не дивись вгору» і поговорити про те, як вам сподобався фільм.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Не витрачайте більше, ніж маєте, Стрілець.

Навіщо так старанно працювати весь рік, якщо ви не можете насолодитися кількома приємними речами, використовуючи зароблене?

Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор грошей, і це чудовий день для покупок в Інтернеті, аналізу річних фінансових показників та постановки цілей на майбутнє.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Місяць входить у ваш сектор особистості, і настав час освоїтися у власній шкурі.

Отримайте краще розуміння того, що ви хочете і що вам потрібно в житті. Налаштуйтеся на свій внутрішній голос та уважно слухайте, щоб знати, в якому напрямку спрямувати свій час та енергію.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор прихованих ворогів. Кому ти довіряєш, Водолію?

У вас може бути багато шанувальників, але чи ви помічаєте когось, хто, здається, вам заздрить?

Обов'язково залиште цього року менше місця для людей, які не додають цінності вашому життю, а натомість виснажують вашу енергію.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор друзів. Як твоє соціальне життя, Риби?

Оскільки новий рік знову починається зі сплеску пандемії, внесіть у свій соціальний календар кілька зустрічей у Skype або Zoom, щоб поспілкуватися з друзями та уникнути людних місць, які ви не бажаєте відвідувати.

Джерело: yourtango.

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