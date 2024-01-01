Ваш ежедневный гороскоп на 1 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 1 января, узнайте, что вас ждет в первый день нового года.

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 1 января.

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Работа начинается, Овен. Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор карьеры и социального статуса.

Новый год наконец-то наступил, и теперь пришло время разжечь немного огня под животом и начать двигаться.

Хотя сегодняшний день можно посвятить отдыху и прекрасному сну, не откладывайте слишком долго, когда дело доходит до работы по достижению ваших целей.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Узнай что-то новое, Телец. Начало января уже здесь, и здесь так много всего, чем можно насладиться и исследовать. Как? Учитесь сейчас.

Когда Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор высшего образования и духовности, начните с веры и веры в потенциал своей жизни.

Суббота также называется «днем отдыха», поэтому она идеально подходит для возобновления духовной практики, которая вам нравится. Возможно, молитва, утренний пост или медитация — отличное начало для вас.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Откройте свою жизнь другим, Близнецы. Есть так много вещей, которые вы делаете хорошо и которые могут быть полезны людям в вашей жизни или даже незнакомцам, если вы захотите принять участие в активизме в 2022 году.

Вы не остров, даже если временами вам бывает одиноко. Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор общих ресурсов, и это прекрасное время, чтобы проанализировать, сколько времени у вас есть в наличии, и посвятить некоторое время благотворительной деятельности в своем сообществе.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Новый год — это время, когда люди берут на себя обязательства по достижению своих целей и мечтаний, и это прекрасный повод для вас сделать то же самое.

Луна находится в вашем секторе обязательств, и когда она находится здесь, она побуждает вас взглянуть на ваши партнерские отношения и на то, как ваша вторая половинка может поддержать вас или заинтересоваться в выполнении совместного с вами проекта.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Это отличный день для продуктивности, постановки и реализации новых целей в области здравоохранения, а также реализации ваших планов.

Есть ли у вас какие-то дела, которыми вы хотели бы заняться в этом месяце? Если вам нужно купить еду или товары, чтобы все необходимое было дома, сегодня идеальное время для этого.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Делай то, что любишь, Дева. Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор творчества.

Сегодняшний день задает тон всему году. Используйте свое время, чтобы создать доску визуализации или написать красочный список целей и повесить его где-нибудь, чтобы вы могли видеть его, входя и выходя из комнаты, чтобы мотивировать вас оставаться преданными своему делу.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Такие праздники, как сегодня, — прекрасное время для семьи и времяпрепровождения с людьми, у которых вы учитесь, уважаете и любите.

Если у вас есть возможность побыть рядом с бабушкой и дедушкой или тетями, это хороший день, чтобы узнать о своей истории, генеалогии и, возможно, даже получить один или два рецепта, которые какое-то время были в семье.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Зачем начинать год, оставляя определенные вещи при себе? Январь идеально подходит для искренних бесед с друзьями и семьей.

На день дома, почему бы не попробовать игру «21 вопрос», чтобы лучше узнать свою вторую половинку, или посмотреть «Не смотри вверх» и поговорить о том, как вам понравился фильм.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Не тратьте больше, чем имеете, Стрелец.

Зачем так усердно работать весь год, если вы не можете насладиться несколькими приятными вещами, используя заработанное?

Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор денег, и это прекрасный день для покупок в Интернете, анализа годовых финансовых показателей и постановки целей на будущее.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Луна входит в ваш сектор личности, и пришло время освоиться в собственной шкуре.

Получите лучшее понимание того, чего вы хотите и что вам нужно в жизни. Настройтесь на свой внутренний голос и внимательно слушайте, чтобы знать, в каком направлении направить свое время и энергию.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор скрытых врагов. Кому ты доверяешь, Водолей?

У вас может быть много поклонников, но замечаете ли вы кого-нибудь, кто, кажется, вам завидует?

Обязательно оставьте в этом году меньше места для людей, которые не добавляют ценности вашей жизни, а вместо этого истощают вашу энергию.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Луна входит в знак зодиака Козерог, ваш сектор друзей. Как твоя социальная жизнь, Рыбы?

Поскольку новый год снова начинается с всплеска пандемии, внесите в свой социальный календарь несколько встреч в Skype или Zoom, чтобы пообщаться с друзьями и избежать людных мест, которые вы не хотите посещать.

Источник: yourtango.

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