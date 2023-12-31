Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 31 грудня, зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

На нас чекають чудові речі, і навіть у ті дні, коли життя здається складним і суворим, є життєвий урок, який треба засвоїти, бачення майбутнього і можливість піднятися над усім цим.

Ми всі знаходимо способи робити речі, які стають надійними та справжніми рутинними справами, які майже священні, але іноді потрібні зміни. Можливо, сьогодні ви вирішите змінити ситуацію на краще.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 31 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Смерть.

Що ж, Овен, ти це зробив. Тепер, коли настав останній день року, настав час "закрити книгу та закрити шоу". Використовуйте сьогодні для роздумів і пам'ятайте, що найкраще ще попереду.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

У тебе є плани, Телець, і ти — вогненна куля енергії, готова втілити все в життя. У вашому списку справ так багато пунктів, що настав час розставити пріоритети, на чому ви хочете зосередитись насамперед. Ви не хочете занадто розпорошувати свою увагу, тому будьте організовані.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Зміни - це чудово, поки ви не почнете розуміти, що є речі, які вам більше не доведеться робити, а є речі, які ви ніколи раніше не робили.

Цей момент невизначеності може змусити вас відчути себе втраченим. Але у вас чудово виходить все це зібрати воєдино. Ви у всьому розберетеся в найкоротші терміни.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила

Глибоко всередині вас живе воїн, сповнений величезної сили та витримки. Як то кажуть: «Ви ніколи не зрозумієте, наскільки ви сильні, поки вам не доведеться стати таким».

Останній день місяця всього року може змусити вас приховати дихання, готуючись перейти до наступного етапу свого життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Ух ти, глянь на себе, Лео, ти робиш великі зміни і йдеш до своєї мрії. Тепер вас ніщо не зупинить, коли ви зіткнулися зі своїми страхами та декількома демонами і почали робити перший крок.

Ви створюєте в цьому житті те, що хочете, і хоча вам буде нелегко приносити жертви, які не роблять інші, ви будете набагато щасливішими, проживаючи життя на своїх власних умовах.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Все йде не так, як ви хотіли, і це може бути почуттям, що розчаровує. Не турбуйтеся через те, що цього разу ви не зробили все правильно і ідеально.

Ви зробили все, що могли, і тепер, вивчивши уроки, ви зростатимете, удосконалюватиметеся і досягаєте набагато більшого успіху!

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Були сказані різкі слова, і коли щось погане, повернути їх назад неможливо.

Ви можете прийняти їх вибачення, але ваше серце ще болить. Можливо, настав час піти якнайдалі не лише заради місця, але й для того, щоб вони могли побачити, яким би було життя без вас як пари. Наслідки можуть навчити того, що не може дати ваше прощення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви бачите там червоний прапор Скорпіон, тому не ігноруйте його. Ви не хочете бути тим, хто сказав, що вам слід слухати своє серце.

Ви знаєте, коли щось добре для вас, а коли ні. Краще поранитися трохи зараз, ніж пізніше.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Минуле може вплинути на ваше життя рівно стільки впливу, скільки ви йому дозволите. Як і у випадку з горою, найкрутіша частина – це початковий етап вашої подорожі.

Ви так близько до вершини, і конус, який ви досягаєте, плавно пливе з іншого боку.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Якщо ви не впевнені, що робити, дайте собі час у всьому розібратися. Ви ж не хочете вводити когось у замішання. Попросіть додатковий час та простір.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Жезлов.

Стій на своєму, Водолію. Ви багато думали над цим рішенням і чому ви повинні змінити свою думку про людей? Будь ласка?

Це викличе у вас лише образу та гнів. Вам це не потрібно у вашому житті. Вибирайте внутрішній спокій.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Життя сповнене сюрпризів і пригод. Від усіх змін, що зараз відбуваються, достатньо, щоб у вас запаморочилася голова.

В даний момент світ приголомшує вас, але до кінця дня він може згладитись.

Джерело: yourtango.

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