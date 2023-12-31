Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 31 декабря, звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Нас ждут чудесные вещи, и даже в те дни, когда жизнь кажется сложной и суровой, есть жизненный урок, который нужно усвоить , видение будущего и возможность подняться над всем этим.

Мы все находим способы делать вещи, которые становятся надежными и настоящими рутинными делами, которые почти священны, но иногда необходимы изменения. Возможно, сегодня вы решите изменить ситуацию к лучшему.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 31 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Смерть.

Что ж, Овен, ты сделал это. Теперь, когда наступил последний день года, пришло время "закрыть книгу и закрыть шоу". Используйте сегодняшний день для размышлений и помните, что лучшее еще впереди.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

У тебя есть планы, Телец, и ты — огненный шар энергии, готовый воплотить все в жизнь. В вашем списке дел так много пунктов, что пришло время расставить приоритеты, на чем вы хотите сосредоточиться в первую очередь. Вы не хотите слишком распылять свое внимание, поэтому будьте организованы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Изменения — это здорово, пока вы не начнете понимать, что есть вещи, которые вам больше не придется делать, а есть вещи, которые вы никогда раньше не делали.

Этот момент неопределенности может заставить вас почувствовать себя потерянным. Но у вас отлично получается все это собрать воедино. Вы во всем разберетесь в кратчайшие сроки.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Сила

Глубоко внутри вас живет воин, полный огромной силы и выдержки. Как говорится: «Вы никогда не поймете, насколько вы сильны, пока вам не придется стать таким».

Последний день месяца всего года может заставить вас затаить дыхание, готовясь перейти к следующему этапу своей жизни.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Ух ты, посмотри на себя, Лео, ты делаешь большие перемены и идешь к своей мечте. Теперь вас ничто не остановит, когда вы столкнулись со своими страхами и несколькими демонами и начали делать первый шаг.

Вы создаете в этой жизни то, что хотите, и хотя вам будет нелегко приносить жертвы, которые не делают другие, вы будете намного счастливее, проживая жизнь на своих собственных условиях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Все идет не так, как вы хотели, и это может быть разочаровывающим чувством. Не расстраивайтесь из-за того, что на этот раз вы не сделали все правильно и идеально.

Вы сделали все, что могли, и теперь, выучив уроки, вы будете расти, совершенствоваться и добиваться гораздо большего успеха!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Были сказаны резкие слова, и когда сказано что-то плохое, вернуть их обратно невозможно.

Вы можете принять их извинения, но ваше сердце все еще болит. Возможно, пришло время уйти как можно дальше не только ради места, но и для того, чтобы они могли увидеть, какой была бы жизнь без вас как пары. Последствия могут научить тому, чего не может дать ваше прощение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы видите там красный флаг, Скорпион, поэтому не игнорируйте его. Вы не хотите быть тем, кто сказал, что вам следует слушать свое сердце.

Вы знаете, когда что-то хорошо для вас, а когда нет. Лучше пораниться немного сейчас, чем много позже.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Прошлое может оказать на вашу жизнь ровно столько влияния, сколько вы ему позволите. Как и в случае с горой, самая крутая часть — это начальный этап вашего путешествия.

Вы так близко к вершине, и конус, который вы достигаете, плавно плывет по другой стороне.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Если вы не уверены, что делать, дайте себе время во всем разобраться. Вы же не хотите вводить кого-то в замешательство. Попросите дополнительное время и пространство.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Стой на своем, Водолей. Вы много думали над этим решением, и почему вы должны изменить свое мнение о людях? Пожалуйста?

Это вызовет у вас только обиду и гнев. Вам это не нужно в вашей жизни. Выбирайте внутренний покой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Жизнь полна сюрпризов и приключений. От всех происходящих сейчас изменений достаточно, чтобы у вас закружилась голова.

В данный момент мир ошеломляет вас, но к концу дня он может сгладиться.

Источник: yourtango.

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