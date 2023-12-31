Зараз податки зі своїх доходів платять 7,4 млн осіб. З них 1,4 млн мають дохід менше мінімалки.

У межах впровадження Національної стратегії доходів до 2030 року в Україні враховується необхідність перегляду системи оподаткування, спрямованого на впровадження прогресивної шкали. З підвищених доходів осіб планується стягувати вищий рівень податку.

Відзначається, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні наразі складає 18% для всіх громадян, без врахування розміру їхніх доходів. Це однакова ставка як для тих, хто отримує мінімальну зарплатню, так і для тих, хто заробляє суттєві суми.

Однак існує проблема відсутності ефективного контролю в цій сфері. Наприклад, податкова служба не має належної інформації щодо реальних обігів коштів на банківських рахунках громадян, що призводить до використання різних схем ухилення від оподаткування та заниження звітних доходів.

Серед планованих змін:

впровадження прогресивної шкали оподаткування, де частина доходу може оподатковуватись вищою ставкою;

перегляд пільг з ПДФО;

реформа системи повернення податків, де їх будуть повертати при витратах на розвиток трудового потенціалу, навчання дітей, створення чи розширення власного бізнесу, самостійне поліпшення житлових та побутових умов, лікування та інше;

податкова отримає доступ до банківської інформації громадян для зміцнення контролю за їхніми доходами та витратами.

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