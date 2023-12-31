В рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года в Украине учитывается необходимость пересмотра системы налогообложения, направленного на внедрение прогрессивной шкалы. С повышенных доходов лиц планируется взимать более высокий уровень налога.
Отмечается, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в Украине составляет 18% для всех граждан, без учета размера их доходов. Это одинаковая ставка как для получающих минимальную зарплату, так и для тех, кто зарабатывает существенные суммы.
Однако существует проблема отсутствия эффективного контроля в данной сфере. Например, налоговая служба не располагает надлежащей информацией о реальных оборотах средств на банковских счетах граждан, что приводит к использованию различных схем уклонения от налогообложения и занижения отчетных доходов.
Среди планируемых изменений:
- внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, где часть дохода может облагаться налогом более высокой ставкой;
- просмотр льгот по НДФЛ;
- реформа системы возврата налогов, где они будут возвращаться при затратах на развитие трудового потенциала, обучение детей, создание или расширение собственного бизнеса, самостоятельное улучшение жилищных и бытовых условий, лечение и прочее;
- налоговая получит доступ к банковской информации граждан для укрепления контроля над их доходами и расходами.
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