Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 30 грудня.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 30 грудня.

Зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Ця карта Таро сигналізує про приреченість і зневіру, коли ви можете почуватися переможеним у якійсь галузі свого життя, але обставини, в яких ви опинилися, покращують ситуацію.

Це ваш розум завжди знаходить спосіб піднятися над шумом життя. Ви, хто може зробити це краще для вас.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Це чудова карта Таро. Ви знаходитесь в положенні, коли люди оточили вас своєю любов'ю та підтримкою.

Ви знаходитесь в центрі чудового досвіду, пов'язаного не лише з любов'ю, а й із дружбою. Озирнися навколо, Телець. У тебе гарне місце у житті!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Туз Мечів.

Ти маєш покликання в цьому житті. Прямо зараз є так багато чудових речей, які ви хочете зробити, але насправді є одна думка чи бачення майбутнього, що виділяється найбільше. Зосередьтеся на цьому, Близнюки.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Коли дві людини не можуть домовитися на якусь тему, вони починають ще більше дратуватися і сваритися. Можливо, ви відчуваєте напруження розбіжностей.

Це може бути важко для вас емоційно, але ви також можете багато чого навчитися на, здавалося б, негативний досвід.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Прислухайтеся до своїх почуттів, оскільки вони завжди розмовляють із вами. Ваші емоції широко відкриті для інтерпретації.

Вони допоможуть вам дізнатися, чи комфортно вам з новою людиною, чи ви відчуваєте, що щось не так.

Не відмахуйтесь від речей і не сумнівайтесь у собі. Ви набагато мудріші і проникливіші, ніж думаєте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Імператриця.

Ви знаходитесь в позиції влади, Діво. Вам дано чудовий дар мудрості та радості.

У вас є щось таке, що приваблює людей у ​​ваш світ. Це те, як ви змушуєте їх почувати себе і наскільки ви добрі до них, коли їм потрібна ваша допомога.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані.

Знайомства приносять задоволення якийсь час, але з часом. ви готові розсудитись і закохатися.

Є людина, яка підкорила ваше серце, і єдиний спосіб дізнатися, чи є тут щось особливе — це зосередити свій час та увагу. Настав час відкласти інших і вибрати те, що ви хочете.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник.

Вже майже кінець року, коли ви встановлюєте новорічну мету та починаєте все заново. Настав час відсторонитися від шуму світу і зробити міні-огляд всього свого життя.

Що чекає на вас у майбутньому? Як ви думаєте, чого б ви хотіли досягти далі у цьому великому світі?

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ви не хочете, щоб вас застали зненацька, запитуючи, куди пішли гроші, тому будьте обережні зі своїми витратами на цьому тижні.

Стягування монет може бути розумним рішенням, навіть якщо це спочатку здається незручним. Економія грошей дійсно може дати вам почуття упевненості, тому що ви відчуваєте, що тримаєте свої фінанси під контролем.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Ви так багато думаєте про майбутнє, що не даєте спати ночами?

Напишіть свої думки на папері. Намагайтеся тримати під рукою невеликий щоденник, щоб ви могли очистити свій розум і розслабитися сьогодні ввечері.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Завжди знайдеться людина, яка любить затіяти суперечку в Інтернеті.

Хоча читання коментарів до довгого потоку повідомлень може бути вам просто розвагою, у вас є чим зайнятися і краще.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Це нормально — почуватися незадоволеним якоюсь сферою свого життя. Розчарування може стати подарунком, який змусить вас внести зміни, які ви не зробили б, якби відчували себе комфортно.

Це мотивуючий фактор для вас і може допомогти вам удосконалюватись.

Джерело: yourtango.

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