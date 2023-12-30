Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 30 декабря.

Звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Эта карта Таро сигнализирует об обреченности и унынии, когда вы можете чувствовать себя побежденным в какой-то области своей жизни, но обстоятельства, в которых вы оказались, улучшают ситуацию.

Это ваш разум всегда находит способ подняться над шумом жизни. Вы тот, кто может сделать это лучше для вас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Это замечательная карта Таро. Вы находитесь в положении, когда люди окружили вас своей любовью и поддержкой.

Вы находитесь в центре чудесного опыта, связанного не только с любовью, но и с дружбой. Оглянись вокруг, Телец. У тебя хорошее место в жизни!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Мечей.

У тебя есть призвание в этой жизни. Прямо сейчас есть так много замечательных вещей, которые вы хотите сделать, но на самом деле есть одна мысль или видение будущего, которое выделяется больше всего. Сосредоточьтесь на этом, Близнецы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Когда два человека не могут договориться по какой-то теме, они начинают еще больше раздражаться и ссориться. Возможно, вы чувствуете напряжение разногласий.

Это может быть тяжело для вас эмоционально, но вы также можете многому научиться на, казалось бы, негативном опыте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Прислушайтесь к своим чувствам, поскольку они всегда говорят с вами. Ваши эмоции широко открыты для интерпретации.

Они помогут вам узнать, комфортно ли вам с новым человеком или вы чувствуете, что что-то не так.

Не отмахивайтесь от вещей и не сомневайтесь в себе. Вы гораздо мудрее и проницательнее, чем думаете.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Императрица.

Вы находитесь в позиции власти, Дева. Вам дан чудесный дар мудрости и радости.

В вас есть что-то такое, что привлекает людей в ваш мир. Это то, как вы заставляете их чувствовать себя и насколько вы добры к ним, когда им нужна ваша помощь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

Знакомства доставляют удовольствие какое-то время, но со временем. вы готовы остепениться и влюбиться.

Есть человек, который покорил ваше сердце, и единственный способ узнать, есть ли здесь что-то особенное, — это сосредоточить свое время и внимание. Пришло время отложить других и выбрать то, что вы хотите.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник.

Уже почти конец года, когда вы устанавливаете новогоднюю цель и начинаете все заново. Пришло время отстраниться от шума мира и сделать мини-обзор всей своей жизни.

Что ждет вас в будущем? Как вы думаете, чего бы вы хотели достичь дальше в этом большом мире?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Вы не хотите, чтобы вас застали врасплох, задаваясь вопросом, куда ушли деньги, поэтому будьте осторожны со своими расходами на этой неделе.

Стягивание монет может быть разумным решением, даже если поначалу это кажется неудобным. Экономия денег действительно может дать вам чувство уверенности, потому что вы чувствуете, что держите свои финансы под контролем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Туз Кубков.

Вы так много думаете о будущем, что не даете спать по ночам?

Запишите свои мысли на бумаге. Постарайтесь держать под рукой небольшой дневник, чтобы вы могли очистить свой разум и расслабиться сегодня вечером.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Всегда найдется человек, который любит затеять спор в Интернете.

Хотя чтение комментариев к длинному потоку сообщений может быть для вас просто развлечением, у вас есть чем заняться и получше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Это нормально — чувствовать себя недовольным какой-то сферой своей жизни. Разочарование может стать подарком, который заставит вас внести изменения, которые вы бы не сделали, если бы чувствовали себя комфортно.

Это мотивирующий фактор для вас и может помочь вам совершенствоваться.

Источник: yourtango.

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