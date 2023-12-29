В Україні знову звучить масштабна повітряна тривога, лунають нові вибухи.

Так, один за одним вибухи гримлять у Харкові, який цієї ночі вже зазнав великої атаки з боку росіян.

«Харків просто криють із с-300», - йдеться у моніторинговому каналі «Миколаївський Ваньок».

Повідомляється, що більшість ракет залітає через Сумську область курсом на Полтавську.

«Ракети з Черкаської області згорнули з Київської і вже знову летять до Черкащини південним курсом», - уточнив «Ваньок».

Також повідомляється про ракету, яка летить на Кривий Ріг.

За даними моніторингових каналів, тільки за останні кілька годин росіяни вдарили по Харкову не менше, ніж 15 ракетами.

Також вибухи лунають у Дніпрі.

Крім того, вранці росіяни вдарили по Конотопу.

Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок обстрілу травмовано троє людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загоряння автомобіля.

На місці працюють усі необхідні служби.

Тим часом стало відомо про ще одну групу ракет.

"Київська, Кіровоградська та Вінницька області - зафіксовано рух ракет у вашому напрямку", - попереджають в моніторингових каналах.