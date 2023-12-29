В Украине снова звучит масштабная воздушная тревога, гремят новые взрывы.

Так, один за другим взрывы гремят в Харькове, который этой ночью уже подвергся большой атаке со стороны россиян.

«Харьков просто кроют с с-300», - говорится в мониторинговом канале «Николаевский Ванек».

Сообщается, что основная масса ракет залетает через Сумскую область курсом на Полтавскую.

«Ракеты с Черкасской области свернули с Киевской и уже снова летят в Черкасскую южным курсом», - уточнил «Ванек».

Также сообщается о ракете, которая летит на Кривой Рог.

По данным мониторинговых каналов, только за последние несколько часов россияне ударили по Харькову не менее, чем 15-тью ракетами.

Также взрывы гремят в Днепре.

Кроме того, утром россияне ударили по Конотопу.

Как сообщает Сумская ОВА, в результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы.

Тем временем стало известно еще об одной группе ракет.

"Киевская, Кировоградская и Винницкая области – зафиксировано движение ракет в вашем направлении", – предупреждают в мониторинговых каналах.