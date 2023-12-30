З початку січня 2024 року мешканці квартир у багатоповерхових будинках стануть платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж. Про це українців попередили в НКРЕКП.

Вартість цієї послуги буде визначена операторами газопровідних мереж до 5 січня, і вона в основному залежатиме від стану та обладнання газових мереж.

Окрім того, укладення стандартного договору на такі послуги не є обов'язковим. Якщо обслуговування хоча б раз було надане, воно вважатиметься автоматично підписаним.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж включає в себе огляд газопроводу, перевірку на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв.

Точні суми оплати за цією новою платіжкою наразі не відомі, але постачальник газу "Полтавагаз" вже розрахував вартість послуг для своїх споживачів. Наприклад, для будинку з 36 квартирами загальна сума становить 5 600 гривень, що означає 155,5 гривень на кожну квартиру за півроку.

Варто також знати, що українцям для отримання послуг з обслуговування труб, необхідно, щоб ОСББ або обраний представник уклав договір з компанією, яка має відповідну сертифікацію. Звертатися із таким запитанням повинна сама особа.

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