С начала января 2024 года жильцы квартир в многоэтажных домах станут платить за содержание внутридомовых газовых сетей. Об этом украинцев предупредили в НКРЭКУ.

Стоимость этой услуги будет определена операторами газопроводных сетей до 5 января, и она будет в основном зависеть от состояния и оборудования газовых сетей.

Кроме того, заключение стандартного договора на такие услуги не является обязательным. Если обслуживание хоть раз было предоставлено, оно будет считаться автоматически подписанным.

Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей включает осмотр газопровода, проверку на плотность, испытания под давлением, осмотр газового оборудования и обслуживание запорных устройств.

Точные суммы оплаты по этой новой платежке пока не известны, но поставщик газа "Полтавагаз" уже рассчитал стоимость услуг для своих потребителей. Например, для дома с 36 квартирами общая сумма составляет 5600 гривен, что означает 155,5 гривен на каждую квартиру за полгода.

Следует также знать, что украинцам для получения услуг по обслуживанию труб необходимо, чтобы ОСМД или избранный представитель заключил договор с компанией, имеющей соответствующую сертификацию. Обращаться с таким вопросом должна сама личность.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.