У ПФУ надали відомості, як отримати знижку до 30% на оплату площі житла понад норму з нового року.

У Пенсійному фонді України було надано інформацію про нові норми законодавства щодо отримання матеріальної допомоги від держави для оплати житлово-комунальних послуг. Цього разу в ПФУ надали відомості, як отримати знижку до 30% на оплату площі житла понад норму з нового року.

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугою років, звернувся із запитанням, чи має він право на отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ для площі житла, що перевищує норму.

Згідно з відповіддю фахівців Пенсійного фонду, українське законодавство надає певні категорії громадян право на знижку у виплаті житлово-комунальних послуг у випадку наявності площі житла, що перевищує норму.

Це стосується площі, на яку надається допомога з урахуванням наднормативної площі, яка розраховується за допомогою збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30%.

До категорій осіб, які можуть отримати субсидію на понаднормову площу житла, відносять непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі, включаючи людей похилого віку, які отримують пенсії за вислугою років при досягненні пенсійного віку.

Також до цієї категорії входять особи, які не досягли повноліття, одержують пенсії за віком, вислугою років чи з інвалідностю, а також ті, кому призначена державна соціальна допомога чи тимчасова державна соціальна допомога.

Пенсійний фонд підкреслює, що соціальні норми житла, які регулюють право на субсидії для оплати комунальних послуг, визначені у рішенні від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Соціальна норма житла для субсидій становить 13,65 кв. м на особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Отже, соціальна норма житла на одну особу складає 48,87 кв. м, на домогосподарство з двох осіб — 62,52 кв. м, а на трьох осіб — 76,17 кв. м. Розрахунок понаднормової площі житла проводиться за допомогою збільшення соціальної норми житла на 30%.

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