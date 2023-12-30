В ПФУ предоставили сведения, как получить скидку до 30% на оплату площади жилья сверх нормы с нового года.

В Пенсионном фонде Украины была предоставлена ​​информация о новых нормах законодательства о получении материальной помощи от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В этот раз в ПФУ предоставили сведения, как получить скидку до 30% на оплату площади жилья сверх нормы с нового года.

Пенсионер, получающий пенсию по выслуге лет, обратился с вопросом, имеет ли он право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ для площади превышающего норму жилья.

Согласно ответу специалистов Пенсионного фонда, украинское законодательство предоставляет определенные категории граждан право на скидку в выплате жилищно-коммунальных услуг в случае наличия площади превышающего норму жилья.

Это касается площади, на которую оказывается помощь с учетом сверхнормативной площади, рассчитываемой посредством увеличения социальной нормы жилья для домохозяйства на 30%.

К категориям лиц, которые могут получить субсидию на сверхурочную площадь жилья, относят нетрудоспособных неработающих лиц, проживающих сами, включая пожилых людей, получающих пенсии по выслуге лет при достижении пенсионного возраста.

Также в эту категорию входят лица, не достигшие совершеннолетия, получающие пенсии по возрасту, выслуге лет или с инвалидностью, а также те, кому назначена государственная социальная помощь или временная государственная социальная помощь.

Пенсионный фонд подчеркивает, что социальные нормы жилья, регулирующие право на субсидии для оплаты коммунальных услуг, определены в решении от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Социальная норма жилья для субсидий составляет 13,65 кв. м на человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Следовательно, социальная норма жилья на одного человека составляет 48,87 кв. м, на домохозяйство из двух человек – 62,52 кв. м, а на трех человек – 76,17 кв. м. Расчет сверхурочной площади жилья производится посредством увеличения социальной нормы жилья на 30%.

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