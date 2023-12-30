У 2023 році облікова ставка вже зменшилася з 25% до 15%, що дозволило банкам залучати доступніші ресурси.

У 2024 році в Україні передбачається активізація кредитування, з фокусом на наданні автокредитів, іпотеки та позик малому та середньому бізнесу. Зниження ставок ймовірно становитиме від 2% до 4%, залежно від виду кредиту, терміну його погашення та початкового внеску.

Очікується, що передумовою для зниження відсотків за кредитами буде падіння облікової ставки Національного банку України (НБУ).

За словами першої заступниці голови правління Глобус Банку Олени Дмітрієвої, у 2023 році облікова ставка вже зменшилася з 25% до 15%, що дозволило банкам залучати більш доступні ресурси, відновлювати заморожені війною кредитні програми та впроваджувати нові напрями кредитування. Протягом 2024 року облікова ставка може впасти до 12-14%.

"Це буде стимулювати комерційні банки до активного розвитку кредитних програм за більш привабливими умовами для клієнтів. Запити громадян на різні види кредитів за прийнятними умовами майже нескінченні. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть визначатися виключно економічними факторами", - додала банкір.

Дмітрієва також підкреслила, що зниження відсотків за кредитами вже з другого півріччя 2023 року в середньому становить 4%. Зокрема, ставки за іпотечними кредитами впали в середньому на 3%, а за автокредитами на нові автомобілі зменшилися на 3-5%. Споживчі кредити на придбання товарів широкого вжитку в середньому зменшилися на 4%.

"У 2024 році важливою складовою розвитку кредитування залишатиметься участь комерційних банків у реалізації державних кредитних програм, таких як "5-7-9", "Доступний факторинг", програми з енергомодернізації будинків та пільгової іпотеки, а також розробка спеціальних компенсаторних програм органами місцевої влади", - додала вона.

Джерело: OBOZ.UA

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