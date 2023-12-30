В 2023 году учетная ставка уже уменьшилась с 25% до 15%, что позволило банкам привлекать более доступные ресурсы.

В 2024 году в Украине предусматривается активизация кредитования, с фокусом на предоставлении автокредитов, ипотеки и ссуд малому и среднему бизнесу. Снижение ставок, вероятно, составит от 2% до 4%, в зависимости от вида кредита, срока его погашения и первоначального взноса.

Ожидается, что предпосылкой для снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ).

По словам первого заместителя председателя правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, в 2023 году учетная ставка уже уменьшилась с 25% до 15%, что позволило банкам привлекать более доступные ресурсы, возобновлять замороженные войной кредитные программы и внедрять новые направления кредитования. В 2024 году учетная ставка может упасть до 12-14%.

"Это будет стимулировать коммерческие банки к активному развитию кредитных программ по более привлекательным условиям для клиентов. Запросы граждан на разные виды кредитов по приемлемым условиям почти бесконечны. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут определяться исключительно экономическими факторами, – добавила банкир.

Дмитрия также подчеркнула, что снижение процентов по кредитам уже со второго полугодия 2023 года в среднем составляет 4%. В частности, ставки по ипотечным кредитам упали в среднем на 3%, а по автокредитам на новые автомобили снизились на 3-5%. Потребительские кредиты на приобретение товаров широкого потребления в среднем снизились на 4%.

"В 2024 году важной составляющей развития кредитования будет оставаться участие коммерческих банков в реализации государственных кредитных программ, таких как "5-7-9", "Доступный факторинг", программы по энергомодернизации домов и льготной ипотеки, а также разработка специальных компенсаторных программ органами местной власти", - добавила она.

Источник: OBOZ.UA

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