Популярний український співак Melovin підняв кілька важливих і раніше навіть конфліктних тем у своєму останньому інтерв'ю. Як відомо, нещодавно артист шокував своїх шанувальників словами про своє невиліковне захворювання.

У своїй відвертій заяві, опублікованій на сторінці в Instagram, артист повідомив, що йому поставили діагноз цукрового діабету. Співак також поділився, як дізнався про свій діагноз. За його словами, він не відчував жодних характерних симптомів і збирався зробити операцію з видалення грудок Біша. Проте попередні медичні дослідження виявили певні проблеми.

Багато хто звинувачував артиста в тому, що він подав цю хворобу як хайп, тому виконавець вирішив відповісти:

«Так, я пішов до лікарні, ось і вони дістали ампулку, набрали в шприц і вкололи, мені сказали: у тебе цукровий діабет, можеш іти гавкає. У такій подачі люди розглядали цю новину. Я розповів про хворобу не тому, щоб похвалитися або про мене забули.

Просто вважаю, що все, що відбувається в нашому житті, треба використовувати, треба привертати увагу до болючих тем. Це важливо, мене вразила кількість людей у ​​коментарях, вони написали, як 10-15 років мовчали, що мають цукровий діабет і ховали це від своїх рідних. Я отримав і величезну підтримку, чесно, мені подобається порушувати якісь болючі теми під призмою творчості» - ділиться артист.

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