Гороскоп карт Таро для кожного знака Зодіаку доступний на 29 грудня, зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Сонце знаходиться в Козерога, знаках зодіаку, а Місяць залишає Риби і входить у рішучий Овен, що вказує на карту Таро Імператора.

Карта Таро «Імператор» сигналізує про енергію та силу воїна , які виходять зсередини, коли вам доводиться долати життєві труднощі.

Сьогоднішній день також приносить із собою енергію числа 11, числа життєвого шляху, що називається Інтуїтивним.

Сьогоднішня колективна енергія приносить потужну інтуїцію та уроки навчання. Ми всі можемо використовувати своє розуміння, щоб допомогти собі та іншим побачити речі з нової точки зору.

Ми такі близькі до завершення цього року, і приємно усвідомлювати, що зможемо пережити все, що життя підкине нам на шляху.

Мапа Таро розкриває нашу колективну енергію четверга. Ось що чекає на ваш знак зодіаку. Перегляньте гороскоп вашої карти на сьогодні.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 29 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Сьогодні важливо бути гнучким. Багато випробувань навчають вас творчо орієнтуватися у житті. Коли день закінчиться, ти станеш мудрішим і набагато сильнішим, ніж будь-коли.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Тримайте своє коло довіри тісним. Якщо запитати думку надто великої кількості людей, це призведе лише до хаосу та плутанини. Запитайте потрібну людину, і у вас буде чудовий початок.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт говорить голосно та ясно. Шум життя може завадити почути те, що ваше серце мало прийняти. Постарайтеся дати місце тиші та спокою.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Ваше серце є правителем вашого життя. Ваше серце завжди чисте, тому коли ви не впевнені, куди йти, прислухайтеся до свого справжнього «я».

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Сльози тривають лише мить. Ваші почуття це компас, який допоможе вам вибрати правильний шлях. Ви можете не знати, куди приведе дорога, але важливим є те, що ви готові зробити цей перший крок.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Хороші новини наближаються до вас. Можливо, ви почуєте важливе повідомлення, яке змінить плани на майбутнє. Тримайте вухо та розум відкритими.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Проблеми з грошима можуть зробити добрих друзів ворогами. Постарайтеся не допустити, щоби чиїсь фінансові проблеми стали вашими.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: десятка пентаклів.

Занадто великий вибір може змусити вас відчути, що потрібно зробити все. У зосередженості міститься величезна сила, і різноманітність не завжди приведе вас до фінансового стану, якого ви хочете досягти.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Маг.

У вас багато талантів, але не всі навички потрібні зараз. Ви повинні бути готові відкласти щось на другий план використовувати те, що у вас є і яке підходить для вирішення цієї проблеми прямо зараз.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Бувають моменти, коли потрібно повернутись до радощів дитинства. Добре грати та дозволити цьому дню зберегти свої суми на завтра.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Башта.

Швидка проблема може означати, що вам знадобиться більше часу, щоб знайти рішення. Хороша ідея — мислити далекоглядно та уникати конфліктів до того, як вони відбудуться, щоб заощадити час.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Місяць.

Люди приховують речі, коли їм соромно висловлювати свою думку. Будьте другом, який готовий почути правду, коли слова треба сказати, але їхнє послання неприємно чути.

Джерело: yourtango.

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