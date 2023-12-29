Гороскоп карт Таро для каждого знака Зодиака доступен на 29 декабря, звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Солнце находится в Козероге, знаках зодиака, а Луна покидает Рыбы и входит в решительный Овен, что указывает на карту Таро Императора.

Карта Таро «Император» сигнализирует об энергии и силе воина , которые исходят изнутри, когда вам приходится преодолевать жизненные трудности.

Сегодняшний день также приносит с собой энергию числа 11, числа жизненного пути, называемого Интуитивным.

Сегодняшняя коллективная энергия приносит мощную интуицию и уроки обучения. Мы все можем использовать свое понимание, чтобы помочь себе и другим увидеть вещи с новой точки зрения.

Мы так близки к завершению этого года, и приятно осознавать, что мы сможем пережить все, что жизнь подбросит нам на пути.

Карта Таро раскрывает нашу коллективную энергию четверга. Вот что ждет ваш знак зодиака. Посмотрите гороскоп вашей карты на сегодня.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 29 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Сегодня важно быть гибким. Многие испытания учат вас творчески ориентироваться в жизни. Когда день закончится, ты станешь мудрее и намного сильнее, чем когда-либо.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Держите свой круг доверия тесным. Если спросить мнение слишком большого количества людей, это приведет лишь к хаосу и путанице. Спросите нужного человека, и у вас будет отличное начало.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная говорит громко и ясно. Шум жизни может помешать услышать то, что ваше сердце должно было принять. Постарайтесь дать место тишине и покою.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Ваше сердце – правитель вашей жизни. Ваше сердце всегда чисто, поэтому, когда вы не уверены, куда идти, прислушайтесь к своему подлинному «я».

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Слезы длятся лишь мгновение. Ваши чувства — это компас, который поможет вам выбрать правильный путь. Вы можете не знать, куда приведет дорога, но важно то, что вы готовы сделать этот первый шаг.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Хорошие новости приближаются к вам. Возможно, вы услышите важное сообщение от друга, которое изменит планы на будущее. Держите ухо и разум открытыми.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Проблемы с деньгами могут сделать хороших друзей врагами. Постарайтесь не допустить, чтобы чьи-то финансовые проблемы стали вашими.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Слишком большой выбор может заставить вас почувствовать, что вам нужно сделать все. В сосредоточенности заключена огромная сила, и разнообразие не всегда приведет вас к тому финансовому состоянию, которого вы хотите достичь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Маг.

У вас много талантов, но не все навыки нужны на данный момент. Вы должны быть готовы отложить что-то на второй план, чтобы использовать то, что у вас есть и которое подходит для решения этой проблемы прямо сейчас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Бывают моменты, когда нужно вернуться к радостям детства. Хорошо играть и позволить этому дню сохранить свои печали на завтра.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Башня.

Быстрая проблема может означать, что вам потребуется больше времени, чтобы найти решение. Хорошая идея — мыслить дальновидно и избегать конфликтов до того, как они произойдут, чтобы сэкономить время.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна.

Люди скрывают вещи, когда им стыдно высказывать свое мнение. Будьте другом, который готов услышать правду, когда слова нужно сказать, но их послание неприятно слышать.

Источник: yourtango.

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