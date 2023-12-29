Якщо ви вважаєте, що ваші права в банку порушили, спершу треба звернутись в керівництво відділення банку. Написати скаргу.

Українські громадяни поширено висловлюють свої скарги щодо придбання "непридатної" іноземної валюти в обмінниках та касах. Зміни до правил обміну валюти, що діють протягом останніх кількох місяців, викликали низку проблем.

Національний банк України (НБУ) відповів на численні скарги, зобов'язавши банки приймати для обміну всі грошові купюри, за винятком тих, які мають значні пошкодження і підлягають інкасації.

Клієнтам пропонують старі банкноти з невеликими пошкодженнями в касах. На форумах, де обговорюється діяльність банків, скарги на якість валюти займають провідні позиції за кількістю відгуків. Незважаючи на це, банки дотримуються нових правил і пропонують клієнтам віддати такі купюри.

ПриватБанк пояснив, що всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій купівлі та продажу. Зміни до правил, визначені НБУ, стосуються приймання купюр будь-якого номіналу та року емісії, якщо вони не мають значних пошкоджень.

Зазначено, що купюри з локальними потертостями, відбитками штампів, плямами, надривами чи отворами можна обміняти без обмежень щодо року випуску. Банки рекомендують клієнтам уважно обирати валюту та відмовлятися від обміну, якщо вони не задоволені станом купюр. Деякі види валюти можуть бути обмінені лише за доплатою, а це вже є послуга інкасації.

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