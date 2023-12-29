Если вы считаете, что ваши права в банке нарушились, сначала нужно обратиться в руководство отделения банка. Написать жалобу.

Украинские граждане распространено выражают свои жалобы о приобретении "непригодной" иностранной валюты в обменниках и кассах Изменения в правилах обмена валюты, действующие в течение последних нескольких месяцев, вызвали ряд проблем.

Национальный банк Украины (НБУ) ответил на многочисленные жалобы, обязав банки принимать для обмена все денежные купюры, за исключением тех , имеющие значительные повреждения и подлежащие инкассации.

Клиентам предлагают старые банкноты с небольшими повреждениями в кассах. На форумах, где обсуждается деятельность банков, жалобы на качество валюты занимают лидирующие позиции по количеству отзывов. Несмотря на это, банки соблюдают новые правила и предлагают клиентам отдать такие купюры.

ПриватБанк объяснил, что все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для сделок купли и продажи. Изменения к правилам, определенные НБУ, касаются приема купюр любого номинала и года эмиссии, если у них нет значительных повреждений.

Отмечено, что купюры с локальными потертостями, отпечатками штампов, пятнами, надрывами или отверстиями можно обменять без ограничений год выпуска. Банки рекомендуют клиентам внимательно выбирать валюту и отказываться от обмена, если они недовольны состоянием купюр. Некоторые виды валюты могут быть обменены только по доплате, а это уже услуга инкассации.

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