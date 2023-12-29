За унікальну монету номіналом 1 грн 1992 року чеканки в Україні можуть заплатити десятки тисяч.

У Україні досить часто пропонують на продаж цінні монети, які можуть "гуляти" в гаманцях будь-якого українця. Такі екземпляри оцінюються вище за їхню номінальну вартість і можуть знаходитися в різних місцях. Серед них особливу увагу залучають монети, зокрема 1 гривня 1992 року.

Як виглядає монета, яку можна продати за 49 тисяч гривень показали на сайті Violity.

Продавець із Львова, не розкриваючи багато інформації про свій товар, розмістив кілька фотографій 1-гривневої монети 1992 року та вказав її "класифікацію" - 1.1ААг. Саме цей "код" визначає цінність монети.

Особливість деяких монет полягає в тому, що вони мають певні дефекти, внаслідок чого, незважаючи на обіговий статус, вони дорожчі. До таких належить і 1-гривнева монета.

Зверніть увагу на гурт цієї монети. Вона отримала дефект під час карбування, оскільки певний інструмент виявився відсутнім на карбувальному заводі. Монети 1.1ААг мають гладкий гурт, і саме тому їх називають "незакінченими". Монету українцю вдалося продати за49 тисяч.

Важливо врахувати, що в Україні рідкісні монети продають на аукціонах таких платформ, як "Віоліт", Crafta, а також на форумі ВТК. При придбанні 1-гривневої монети 1992 року слід звертатися до фахівців, оскільки шахраї часто намагаються реалізувати фальшивки, виглядаючи як цінні екземпляри.

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