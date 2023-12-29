За уникальную монету номиналом 1 грн. 1992 года чеканки в Украине могут заплатить десятки тысяч.

В Украине довольно часто предлагают на продажу ценные монеты, которые могут гулять " в кошельках любого украинца. Такие экземпляры оцениваются выше их номинальной стоимости и могут находиться в разных местах. Среди них особое внимание привлекают монеты, в том числе 1 гривна 1992 года.

Как выглядит монета, которую можно продать за 49 тысяч гривен показали на сайте? Violity.

Продавец из Львова, не раскрывая много информации о своем товаре, разместил несколько фотографий 1-гривневой монеты 1992 года и указал ее классификацию " – 1.1ААч. Именно этот "код" определяет ценность монеты

Особенность некоторых монет состоит в том, что они имеют определенные дефекты, в результате чего, несмотря на оборотный статус, они дороже. К таковым относится и 1-гривневая монета.

Обратите внимание на группу этой монеты. Она получила дефект во время чеканки, поскольку определенный инструмент оказался отсутствующим на карбировочном заводе. Монеты 1.1ААг имеют гладкую группу, и именно поэтому их называют "незаконченными". Монету украинцу удалось продать за 49 тысяч.

Важно учесть, что в Украине редкие монеты продают на аукционах таких платформ, как "Виолит", Crafta, а также на форуме ИТК. При приобретении 1-гривневой монеты 1992 следует обращаться к специалистам, поскольку мошенники часто пытаются реализовать фальшивки, выглядя как ценные экземпляры.

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