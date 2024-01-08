Жінка таємно встановила камери в будинку колишнього чоловіка, щоб спостерігати за новою дівчиною з її дочкою.

Пройти через спільне виховання не завжди легко - це вимагає певного рівня довіри до вашого колишнього партнера щоразу, коли ваша дитина проводить з ним час.

Чоловік запитав у користувачів мережі їхню думку щодо ситуації, що склалася у його сім'ї.

Коли Адам почав зустрічатися зі своєю нинішньою дівчиною, колишня дружина цього не зраділа.

Хоча бажання точно знати, з ким буде ваша дитина, це нормально, чоловік зізнався, що його дружина зайшла надто далеко: він дізнався, що його дружина таємно планувала шпигувати за нею.

Чоловік зазначив, що хоче розповісти про це хлопцю подружжя, бо з морального погляду це неправильно, а з юридичного погляду це ще гірше.

Жінці може бути висунуто кримінальне звинувачення у незаконному проникненні, оскільки вона увійшла до будинку без дозволу колишнього.

Не дивно, що у мережі люди підтримали бажання чоловіка розповісти про камери колишній дружині.

Як зазначила більшість людей, вона явно вчиняє злочин.

«Це дуже божевільно і, відверто кажучи, тривожно. На вашому місці я б уважно подивився на вашу дружину і запитав себе, чи вона справді забула колишнього», — написав один чоловік.

Джерело: yourtango.

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