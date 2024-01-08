Женщина тайно установила камеры в доме бывшего мужа, чтобы наблюдать за его новой девушкой с ее дочерью.

Пройти через совместное воспитание не всегда легко - это требует определенного уровня доверия к вашему бывшему партнеру каждый раз, когда ваш ребенок проводит с ним время.

Мужчина спросил у пользователей сети их мнение относительно ситуации, что сложилось в его семье.

Когда Адам начал встречаться со своей нынешней девушкой, бывшая жена этому не обрадовалась.

Хотя желание точно знать, с кем будет ваш ребенок, это нормально, мужчина признался, что его жена зашла слишком далеко: он узнал, что его жена тайно планировала шпионить за ним.

Мужчина отметил, что хочет рассказать об этом парню супруги, потому что с моральной точки зрения это неправильно, а с юридической точки зрения это еще хуже.

Женщине может быть предъявлено уголовное обвинение в незаконном проникновении, поскольку она вошла в дом без разрешения бывшего.

Неудивительно, что в сети люди поддержали желание мужчины рассказать о камерах бывшей жене.

Как отметило большинство людей, она явно совершает преступление.

«Это запредельно безумно и, откровенно говоря, тревожно. На вашем месте я бы внимательно посмотрел на вашу жену и спросил себя, действительно ли она забыла бывшего», — написал один человек.

Источник: yourtango.

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