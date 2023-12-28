Фізичні особи можуть стикатися з блокуванням своїх банківських карток у разі підозрілих операцій, що визначено вимогами НБУ.

В Україні розширили перелік ознак, за якими банки визначають валютні операції, що викликають підозри. Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Положення про порядок аналізу та перевірки документів про валютні операції, вводячи нові критерії.

Зазначено, що ці зміни НБУ стосуються переважно експортно-орієнтованих підприємств, а не звичайних громадян.

Однією з нових ознак НБУ є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще дві нові ознаки НБУ включають:

Перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу).

Фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

При цьому НБУ залишив чинними такі ознаки, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями, створення заплутаних або штучних умов платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Фізичні особи можуть стикатися з блокуванням своїх банківських карток у разі підозрілих операцій, що визначено вимогами НБУ. Наприклад, після проведення сумнівних фінансових транзакцій фінансові установи можуть заморожувати рахунки, особливо, якщо клієнт не може достовірно підтвердити походження зазначених коштів. Зараз також спостерігається збільшення штрафів для банків, які не достатньо уважно перевіряли своїх клієнтів та допустили порушення.

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