Физические лица могут сталкиваться с блокировкой своих банковских карточек в случае подозрительных операций, что определено требованиями НБУ.

В Украине расширили перечень признаков, по которым банки определяют валютные операции, вызывающие подозрения. Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Положение о порядке анализа и проверки документов о валютных операциях, вводя новые критерии.

Указано, что эти изменения НБУ касаются преимущественно экспортно-ориентированных предприятий, а не обычных граждан.

Одним из новых признаковНБУ является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. Еще два новых признака НБУ включают:

Превышение предельных сроков по расчетам экспортно-импортных операций на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга).

Фиксация за год неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка более 50% предоплаты по операциям импорта товаров.

При этом НБУ оставил в силе такие признаки, как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям, создание запутанных или искусственных условий платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Физические лица могут сталкиваться с блокировкой своих банковских карточек в случае подозрительных операций, что определено требованиями НБУ. Например, после проведения сомнительных финансовых транзакций финансовые учреждения могут замораживать счета, особенно если клиент не может достоверно подтвердить происхождение указанных средств. Сейчас также наблюдается увеличение штрафов для банков, недостаточно внимательно проверявших своих клиентов и допустивших нарушения.

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