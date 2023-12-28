Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 28 грудня. Зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Сьогоднішнє читання карт Таро показує, що наша найбільша сила полягає в тому, до чого ми всі разом прагнемо.

Нам доведеться багато зробити до кінця року, і, схоже, кожен з нас подолає труднощі і чудово впорається зі своїми завданнями.

Яка порада прийде до вас? Дізнайтеся свій знак зодіаку, щоб дізнатися більше.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса може принести користь, якщо її правильно скерувати.

Ваша амбіційна сторона може змусити вас подумати, що можна пропустити обід і щоденні тренування та скоротити особисті кути, але чиніть опір.

Усі ці практики допоможуть вам стати проникливою людиною, якою ви є. Дотримуйтесь того, що працює.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Смерть.

Втрата близької людини в цю пору року — яскраве нагадування про те, наскільки цінним є життя.

Настав час віддати їм честь, зробивши те, що вони, як ви знаєте, хотіли б від вас. Будьте щасливі і цінуйте моменти, коли вони приходять.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сонце.

На вас чекає багато чудових речей. Ви приділяєте пильну увагу як позитивному, так і негативному у своєму світі.

Після сонячного світла настає буря, яка стирає все з листа, і за кожною темною хмарою ховається веселка.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

З самого початку день сповнений хаосу, який мало хто може зрозуміти.

Це день, призначений для чашки міцної кави та волі, яка виходить із глибини вашої душі. Тримайся, Раку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Можливо, ви раз у раз занурюєтеся у свої мрії під час сьогоднішніх дзвінків, поки бос говорить на теми, в які ви не впевнені, що вірите.

Це один із тих днів, коли необхідно малювати та працювати. Поки у вас не випало сніжного дня або додаткового особистого вихідного, незабаром настане п'ять годин!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Ви все ще знаходитесь в магазині, поки не вийдете з режиму, і частина вас втомилася чекати завтра, щоб отримати від життя те, що ви хочете.

Вам потрібно буде виявити свою терплячість, щоб не перевитрачати кошти на Amazon і наповнити кошик усім, що ви хочете зробити свій будинок красивим. Будьте ощадливі, Діва. Зачекайте, поки ви накопичите небагато грошей або не погасите кредитні картки цього місяця.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Мечів.

Сьогоднішні робітники плітки про драму вихідного дня, можливо, змусять вас сидіти і думати, як вам пощастило, що ваше життя повернулося до мудрості.

Ви раніше були на місці інших людей, і так само, як школа важких ударів навчила вас не хотіти цього, ваш друг навчиться цього робити. Вони розберуться!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Це повідомлення колишнього все ще читається на вашому мобільному телефоні, і ви так раді, що не відповіли на його повідомлення «Я сумую за тобою».

Це не той тип, який має слабку волю. Ви знаєте, куди це приведе. Видаліть повідомлення та зробіть знімок екрана, якщо вам потрібно нагадування, але для вашого прощання була вагома причина. Не відмовляйтеся від обіцянки, яку дали собі.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка мечів.

Рішення мають наслідки, тому переконайтеся, що ви хочете зустрічатися з людиною, яка вам нецікава.

Ви можете думати, що це спрацює, і вони розуміють, що ви хочете дружби, але образа все одно може виникнути, коли їхні очікування набагато вищі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка пентаклів.

Гроші мають значення, і тепер, коли у вас є кілька цілей, час братися за роботу.

Побічна суєта або побічна суєта можуть бути чудовим способом отримати додатковий дохід і покласти його на чорний день або ваш наступний великий проект.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Світ

Ви задумали досягти великої мети і подивіться на себе; ти зробив це. Ви готові почати новий проект, але дозвольте собі спочатку оцінити завершення цього.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Вежа.

Відновлення після важкого розриву — це довга подорож, і будуть часи, коли ви виявите кілька помилок, які зробили, коли зцілювалися та перебудовували своє життя.

Можливо, ви не очікували, що ці стосунки закінчаться, і це важко, але ви побачите, що це краще для вас у довгостроковій перспективі.

Джерело: yourtango.

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