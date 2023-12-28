Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 28 декабря. Звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Сегодняшнее чтение карт Таро показывает, что наша самая сильная сторона — это то, к чему мы коллективно склоняемся.

Нам предстоит многое сделать до конца года, и, похоже, каждый из нас преодолеет трудности и отлично справится со своими задачами.

Какой совет придет к вам? Узнайте свой знак зодиака, чтобы узнать больше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дьявол

Искушение может быть полезным, если его правильно направить.

Ваша амбициозная сторона может заставить вас думать, что можно пропустить обед и ежедневную тренировку и сократить личные углы, но сопротивляться.

Все эти практики помогут вам стать таким проницательным человеком, каким вы есть. Придерживайтесь того, что работает.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть.

Потеря близкого человека в это время года является суровым напоминанием о том, как драгоценна жизнь.

Пришло время почтить их память, делая то, чего, как вы знаете, они хотели бы от вас. Будьте счастливы и цените моменты, когда они приходят.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Солнце.

Вас ждет много чудесного. Вы уделяете пристальное внимание как положительному, так и отрицательному в своем мире.

После солнечного света наступает буря, которая стирает все с листа, и за каждой темной тучей скрывается радуга.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

С самого начала день наполнен хаосом, который мало кто может понять.

Это день, предназначенный для чашки крепкого кофе и воли, которая исходит из глубины вашей души. Держись, Рак.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Возможно, вы то и дело погружаетесь в свои мечты во время сегодняшних звонков, пока босс говорит на темы, в которые вы не уверены, что верите.

Это один из тех дней, когда необходимо рисовать и работать. Пока у вас не выпало снежного дня или дополнительного личного выходного, скоро наступит пять часов!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Вы все еще находитесь в магазине, пока не выйдете из режима, и часть вас устала ждать «завтра», чтобы получить от жизни то, что вы хотите.

Вам нужно будет проявить свою терпеливость, чтобы не перерасходовать средства на Amazon и наполнить корзину всем, что вы хотите, чтобы сделать свой дом красивым. Будьте бережливы, Дева. Подождите, пока вы накопите немного денег или не погасите кредитные карты этого месяца.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Сегодняшние рабочие сплетни о драме выходного дня, возможно, заставят вас сидеть и думать, как вам повезло, что ваша жизнь повернулась к мудрости.

Раньше вы были на месте других людей, и как школа тяжелых ударов научила вас хотеть не делать, так и ваш друг научится этому. Они разберутся!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Это бывшее сообщение все еще читается на вашем мобильном телефоне, и вы так рады, что не ответили на его сообщение «Я скучаю по тебе».

Это не тот тип, чтобы быть безвольным. Ты знаешь, куда это приведет. Удалите сообщение и сделайте снимок экрана, если вам нужно напоминание, но для вашего прощания была веская причина. Не отказывайтесь от обещания, которое вы дали себе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Решения влекут за собой последствия, поэтому убедитесь, что вы хотите встречаться с кем-то, кто вам не интересен.

Вы можете думать, что это сработает, и они понимают, что вы хотите дружбы, но обиды все равно могут возникнуть, когда их ожидания намного выше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Деньги имеют значение, и теперь, когда у вас есть несколько целей, пришло время приступить к работе.

Подработка или подработка могут стать отличным способом получить дополнительный доход и положить его на черный день или на следующий большой проект.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Мир

Вы намереваетесь достичь большой цели и смотрите на себя; ты сделал это. Вы готовы начать новый проект, но позвольте себе сначала оценить завершение этого.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Башня.

Восстановление после тяжелого расставания — долгий путь, и будут моменты, когда вы обнаружите несколько ошибок, которые допустили, исцеляясь и восстанавливая свою жизнь.

Возможно, вы не ожидали, что эти отношения закончатся, и это тяжело, но вы увидите, что в долгосрочной перспективе так будет лучше для вас.

Источник: yourtango.

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