Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 28 декабря. Звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Сегодняшнее чтение карт Таро показывает, что наша самая сильная сторона — это то, к чему мы коллективно склоняемся.
Нам предстоит многое сделать до конца года, и, похоже, каждый из нас преодолеет трудности и отлично справится со своими задачами.
Какой совет придет к вам? Узнайте свой знак зодиака, чтобы узнать больше.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Дьявол
Искушение может быть полезным, если его правильно направить.
Ваша амбициозная сторона может заставить вас думать, что можно пропустить обед и ежедневную тренировку и сократить личные углы, но сопротивляться.
Все эти практики помогут вам стать таким проницательным человеком, каким вы есть. Придерживайтесь того, что работает.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Смерть.
Потеря близкого человека в это время года является суровым напоминанием о том, как драгоценна жизнь.
Пришло время почтить их память, делая то, чего, как вы знаете, они хотели бы от вас. Будьте счастливы и цените моменты, когда они приходят.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Солнце.
Вас ждет много чудесного. Вы уделяете пристальное внимание как положительному, так и отрицательному в своем мире.
После солнечного света наступает буря, которая стирает все с листа, и за каждой темной тучей скрывается радуга.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
С самого начала день наполнен хаосом, который мало кто может понять.
Это день, предназначенный для чашки крепкого кофе и воли, которая исходит из глубины вашей души. Держись, Рак.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.
Возможно, вы то и дело погружаетесь в свои мечты во время сегодняшних звонков, пока босс говорит на темы, в которые вы не уверены, что верите.
Это один из тех дней, когда необходимо рисовать и работать. Пока у вас не выпало снежного дня или дополнительного личного выходного, скоро наступит пять часов!
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Повешенный.
Вы все еще находитесь в магазине, пока не выйдете из режима, и часть вас устала ждать «завтра», чтобы получить от жизни то, что вы хотите.
Вам нужно будет проявить свою терпеливость, чтобы не перерасходовать средства на Amazon и наполнить корзину всем, что вы хотите, чтобы сделать свой дом красивым. Будьте бережливы, Дева. Подождите, пока вы накопите немного денег или не погасите кредитные карты этого месяца.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Королева Мечей.
Сегодняшние рабочие сплетни о драме выходного дня, возможно, заставят вас сидеть и думать, как вам повезло, что ваша жизнь повернулась к мудрости.
Раньше вы были на месте других людей, и как школа тяжелых ударов научила вас хотеть не делать, так и ваш друг научится этому. Они разберутся!
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Сила
Это бывшее сообщение все еще читается на вашем мобильном телефоне, и вы так рады, что не ответили на его сообщение «Я скучаю по тебе».
Это не тот тип, чтобы быть безвольным. Ты знаешь, куда это приведет. Удалите сообщение и сделайте снимок экрана, если вам нужно напоминание, но для вашего прощания была веская причина. Не отказывайтесь от обещания, которое вы дали себе.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Восьмерка Мечей.
Решения влекут за собой последствия, поэтому убедитесь, что вы хотите встречаться с кем-то, кто вам не интересен.
Вы можете думать, что это сработает, и они понимают, что вы хотите дружбы, но обиды все равно могут возникнуть, когда их ожидания намного выше.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Девятка Пентаклей.
Деньги имеют значение, и теперь, когда у вас есть несколько целей, пришло время приступить к работе.
Подработка или подработка могут стать отличным способом получить дополнительный доход и положить его на черный день или на следующий большой проект.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Мир
Вы намереваетесь достичь большой цели и смотрите на себя; ты сделал это. Вы готовы начать новый проект, но позвольте себе сначала оценить завершение этого.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Башня.
Восстановление после тяжелого расставания — долгий путь, и будут моменты, когда вы обнаружите несколько ошибок, которые допустили, исцеляясь и восстанавливая свою жизнь.
Возможно, вы не ожидали, что эти отношения закончатся, и это тяжело, но вы увидите, что в долгосрочной перспективе так будет лучше для вас.
Источник: yourtango.
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