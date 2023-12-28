Останнім часом клієнти "ПриватБанк" активно діляться своїми негативними враженнями від взаємодії з банком. Кількість скарг на неприємні несподіванки, які виникають при спілкуванні з установою, постійно зростає. На спеціалізованому сайті Мінфін цього разу один з клієнтів "ПриватБанк" поділилася, що її картку заблокували та сказали що відмовляють в обслуговуванні.

Клієнтка "ПриватБанк" розкрила, що користувалася своєю карткою все життя в особистих цілях, але несподівано вона втратила доступ до застосунку "Приват24". Пізніше вона звязалась з оператором банка та виявилось, що картка теж була заблокована, через те, що нібито по її карті проходять не типові платежі.

"Я була шокована, тому що всі платежі знаю за що отримувала і ніяких шахрайських дій не здійснювала. Банк сказав, що не отримав від мене документи про походження коштів. Але мені не надходило жодне повідомлення, було лише про проходження верифікації, яку я успішно пройшла і актуалізацію даних", - пояснила клієнтка "ПриватБанк".

Оператор банку також заявила, що вирішення всіх проблем можливе лише у відділенні банку. Клієнтка "ПриватБанк" додала, що знаходиться за кордоном вже другий рік, тому вирішити проблему у віділенні вона не може.

"Також заблокували карту моїй невістці без можливості розблокування через те, що я їй перевела 50 тисяч грн. Для нас це шок; ми залишилися без грошей за кордоном та без банкінгу", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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