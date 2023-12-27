Під час проведення планової перевірки представники облгазу можуть тимчасово знімати лічильники, а також виписувати штрафи.

Україна відновила процедуру обов'язкової повірки лічильників, зокрема газових. За порушення передбачені штрафи. Періодичні повірки можуть проводити виключно облгази. Стало відомо, за що можуть штрафувати при перевірці лічильника газу. Про це поінформували фахівці "ГазПравди".

Для лічильників газу класу 1,0 повірки проводяться кожні 2 роки, а для лічильників газу класу 1,5 – кожні 8 років. Клас лічильника можна перевірити в техпаспорті. Якщо споживач заважає проведенню повірки, йому буде складено акт порушення, і він відшкодує збитки за граничними обсягами споживання газу.

Штрафи за перешкоджання повірці можуть бути накладені за такі порушення:

Незаконне підключення лічильника чи відновлення споживання газу. Спотворення показників лічильника. Пошкодження лічильника, встановлення на нього магніту або порушення пломби.

Штрафи можуть сягати середньо 150 тисяч гривень на одне домогосподарство. За зірвану пломбу може бути накладено штраф від 8 до 100 тисяч гривень, за самовільний демонтаж або втручання в роботу лічильника – штраф від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян.

Також може бути нарахований штраф за відмову від перевірки або заважання її проведенню від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

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