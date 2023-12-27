При проведении плановой проверки представители облгаза могут временно снимать счетчики, а также выписывать штрафы.

Украина возобновила процедуру обязательной поверки счетчиков, в том числе газовых. За нарушение предусмотрены штрафы. Периодические поверки могут производить исключительно облгазы. Стало известно, что могут штрафовать при проверке счетчика газа. Об этом проинформировали специалисты "ГазПравды".

Для счетчиков газа класса 1,0 поверки производятся каждые 2 года, а для счетчиков газа класса 1,5 – каждые 8 ​​лет. Класс счетчика можно проверить в техпаспорте. Если потребитель мешает проведению поверки, ему будет составлен акт нарушения, и он возместит ущерб по предельным объемам потребления газа.

Штрафы за препятствование поверке могут быть наложены за следующие нарушения:

Незаконное подключение счетчика или восстановление газа. Искажение показателей счетчика. Повреждение счетчика, установка на него магнита или нарушение пломбы.

Штрафы могут достигать средне 150 тысяч гривен на одно домохозяйство. За сорванную пломбу может быть наложен штраф от 8 до 100 тысяч гривен, за самовольный демонтаж или вмешательство в работу счетчика – штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан.

Также может быть начислен штраф за отказ от проверки или мешание ее проведению от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.

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