Тоня Матвієнко розповіла про свій стан після схуднення на 10 кг. Артистка підкреслила, що задоволена новою зовнішністю, і висловила радість, що їй подобається, як вона виглядає. Однак, окрім радісних моментів, співачка поділилася болісним досвідом втрати матері Ніни Матвієнко.

Смерть матері стала для неї важким випробуванням, порушивши душевну рівновагу. Тоня Матвієнко розповіла, що переживає важкий період, усвідомлюючи важливість підтримки та розуміння в такі моменти.

"Мамина смерть перевернула і зламала мене. Так, я схуд на 10 кг. Вона стала красивою. Я подобаюся собі. Я струнка і відчуваю легкість. Руки, ноги, я виглядаю таким худим». – зізналася Матвієнко і зазначила, що її чоловік теж оцінив перетворення.

Раніше Матвієнко розкрила подробиці стосунків зі старшою донькою Уляною. Артистка зізналася, що зараз не прагне контролювати дочку і не нав'язує їй свої уявлення про життя, оскільки Уляна вже доросла.

Натомість Матвієнко підкреслила, що тепер вони взаємодіють на рівних і підтримують близькі стосунки. Матвієнко також поділилася історією про те, як стосунки з донькою не завжди були такими близькими. У період участі артистки у проекті "Голос країни" 2011 року, коли Уляні було всього 12 років, дочка вважала за краще проживати з батьком.

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