Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний 27 грудня.

Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Сьогоднішній день триматиме вас у напрузі, Овен. Події розвиваються швидше, ніж ви могли очікувати. Будьте обережні і не реагуйте занадто гостро, якщо вас застали зненацька.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Блискуча ідея варте того, щоб її вивчити. Ви отримуєте напрочуд проникливу думку про проект, над яким працюєте. Обов'язково слідуйте по ньому, щоб побачити, куди веде стежка.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Настав час виявити творчий підхід. це чудовий день для початку нового проекту у вашому домі. Думайте про маленьке і просте. Знайдіть найпростіший спосіб досягти мети.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Сьогодні менше означає більше. Ваші почуття змушують вас долати скрутну ситуацію. Не намагайтеся виправити все одразу. Не поспішайте і будьте цілеспрямовані.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ви перебуваєте на позиції влади. Ваша рішучість та витримка є для вас перевагою. Це допомагає іншим ставитися до вас з повагою та захопленням.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Щоб зробити це, потрібен лише один гарний день. Великі зміни. Ви вчитеся триматися за свої мрії та вірити у себе.

Часом ви можете почуватися скуто. У ті моменти, коли ваша впевненість у собі падає, намагайтеся йти вперед.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вежа.

Будь-яке трапляється. Можливо, ви не плануєте, щоб справа пішла в негативному напрямку, але життя має кумедну манеру робити несподівані повороти, щоб знайти свою долю та призначення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ви отримуєте важливе повідомлення. Ви можете почути точку зору або насолодитися жартуванням, що розкриває правду, яку вам потрібно було знати.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Будьте організовані. Ви сподіваєтеся розширити свою садибу та отримати більше того, що хочете. Набагато легше сказати, ніж зробити; але, що б ви не вирішили робити, продовжуйте шукати будинок своєї мрії. Ніколи не знаєш, коли це виявиться у твоєму житті.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Кубків.

У тебе добре серце і ти велика м'яка людина. Ваша мила і ніжна натура — це той бік, який люди бачать у вас сьогодні, і саме тоді ви сяєте найяскравіше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Це один з тих днів, коли вам потрібно звернутися калачиком на дивані і поринути у гарну книгу. Знайдіть свою улюблену назву та послухайте її в аудіокнигах або перегляньте онлайн-версію. Ваш розум готовий насолодитися гарною історією.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Запишіть своє бачення та розробте формулювання місії. Завжди добре мати в письмовій формі те, чого ви хочете досягти, щоб допомогти вам досягти своєї мрії та мети.

Джерело: yourtango.

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