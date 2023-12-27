Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 27 декабря.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Сегодняшний день будет держать вас в напряжении, Овен. События развиваются быстрее, чем вы могли ожидать. Будьте осторожны и не реагируйте слишком остро, если вас застали врасплох.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков.

Блестящая идея стоит того, чтобы ее изучить. Вы получаете удивительно проницательную мысль о проекте, над которым работаете. Обязательно следуйте по нему, чтобы увидеть, куда ведет тропа.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Пришло время проявить творческий подход. это прекрасный день для начала нового проекта в вашем доме. Думайте о маленьком и простом. Найдите самый простой способ добиться цели.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Сегодня меньше значит больше. Ваши чувства заставляют вас преодолевать трудную ситуацию. Не пытайтесь исправить все сразу. Не торопитесь и будьте целеустремленны.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Жезлов.

Вы находитесь на позиции власти. Ваша решимость и выдержка являются для вас преимуществом. Это помогает другим относиться к вам с уважением и восхищением.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Чтобы сделать это, нужен всего один хороший день. Большие изменения. Вы учитесь держаться за свои мечты и верить в себя.

Временами вы можете чувствовать себя скованно. В те моменты, когда ваша уверенность в себе падает, старайтесь идти вперед.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Башня.

Всякое случается. Возможно, вы не планируете, чтобы дело пошло в негативном направлении, но жизнь имеет забавную манеру делать неожиданные повороты, чтобы найти свою судьбу и предназначение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы получаете важное сообщение. Вы можете услышать точку зрения или насладиться подшучиванием, раскрывающим правду, которую вам нужно было знать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Будьте организованы. Вы надеетесь расширить свою усадьбу и получить больше того, что хотите. Гораздо легче сказать, чем сделать; но что бы вы ни решили делать, продолжайте искать дом своей мечты. Никогда не знаешь, когда это проявится в твоей жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Кубков.

У тебя доброе сердце и ты большой мягкий человек. Ваша милая и нежная натура — это та сторона, которую люди видят в вас сегодня, и именно тогда вы сияете ярче всего.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Это один из тех дней, когда вам нужно свернуться калачиком на диване и погрузиться в хорошую книгу. Найдите свое любимое название и послушайте его в аудиокнигах или просмотрите онлайн-версию. Ваш разум готов насладиться хорошей историей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Запишите свое видение и разработайте формулировку миссии. Всегда хорошо иметь в письменной форме то, чего вы хотите достичь, чтобы помочь вам достичь своей мечты и цели.

Источник: yourtango.

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