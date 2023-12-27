Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 27 декабря.
Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
Сегодняшний день будет держать вас в напряжении, Овен. События развиваются быстрее, чем вы могли ожидать. Будьте осторожны и не реагируйте слишком остро, если вас застали врасплох.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Туз Кубков.
Блестящая идея стоит того, чтобы ее изучить. Вы получаете удивительно проницательную мысль о проекте, над которым работаете. Обязательно следуйте по нему, чтобы увидеть, куда ведет тропа.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Пришло время проявить творческий подход. это прекрасный день для начала нового проекта в вашем доме. Думайте о маленьком и простом. Найдите самый простой способ добиться цели.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Рыцарь Кубков.
Сегодня меньше значит больше. Ваши чувства заставляют вас преодолевать трудную ситуацию. Не пытайтесь исправить все сразу. Не торопитесь и будьте целеустремленны.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Король Жезлов.
Вы находитесь на позиции власти. Ваша решимость и выдержка являются для вас преимуществом. Это помогает другим относиться к вам с уважением и восхищением.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Туз Пентаклей.
Чтобы сделать это, нужен всего один хороший день. Большие изменения. Вы учитесь держаться за свои мечты и верить в себя.
Временами вы можете чувствовать себя скованно. В те моменты, когда ваша уверенность в себе падает, старайтесь идти вперед.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Башня.
Всякое случается. Возможно, вы не планируете, чтобы дело пошло в негативном направлении, но жизнь имеет забавную манеру делать неожиданные повороты, чтобы найти свою судьбу и предназначение.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Паж Жезлов
Вы получаете важное сообщение. Вы можете услышать точку зрения или насладиться подшучиванием, раскрывающим правду, которую вам нужно было знать.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Четверка Пентаклей.
Будьте организованы. Вы надеетесь расширить свою усадьбу и получить больше того, что хотите. Гораздо легче сказать, чем сделать; но что бы вы ни решили делать, продолжайте искать дом своей мечты. Никогда не знаешь, когда это проявится в твоей жизни.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Королева Кубков.
У тебя доброе сердце и ты большой мягкий человек. Ваша милая и нежная натура — это та сторона, которую люди видят в вас сегодня, и именно тогда вы сияете ярче всего.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Семерка Мечей.
Это один из тех дней, когда вам нужно свернуться калачиком на диване и погрузиться в хорошую книгу. Найдите свое любимое название и послушайте его в аудиокнигах или просмотрите онлайн-версию. Ваш разум готов насладиться хорошей историей.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Королева Жезлов.
Запишите свое видение и разработайте формулировку миссии. Всегда хорошо иметь в письменной форме то, чего вы хотите достичь, чтобы помочь вам достичь своей мечты и цели.
Источник: yourtango.
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