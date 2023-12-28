Не усі знають, але деякі монети коштують набагато дорожче за номінал. Наприклад, 25 копійок, в залежності від їхнього стану і тієї самої "родзинки" можна дорого продати.

Продаж старих монет може стати прибутковим заняттям для українців, оскільки деякі з них є цінними для колекціонерів, готових заплатити значні суми грошей. За даними експертів ресурсу "Монети-ягідки", особливо це стосується 25-копійкових монет.

Наприклад, монету різновиду 5.1Даг 1992 року можна продати за 5000-7000 гривень. Її відрізняють округлий і товстий середній зуб тризуба, торкаючись знизу букви Н хвостик букви Ї та гурт без насічок.

Монету різновиду 4БАМ 25 копійок 1992 року можна продати за 3300-5000 гривень. Її особливість - це опуклий щит і втиснений у нього тризуб на реверсі, і це визначається як "Англійський чекан". Ця помилкова монета виникла через неправильне відображення рельєфу під час розробки ескізів.

Різновид 1ЕАм 25 копійок 2003 року може призвести до отримання близько 2000 гривень. Ця рідкісна монета призначалася для річного набору Національного банку України, але такий набір так і не випустився, і монети були направлені в обіг, що робить їх особливо цікавими для колекціонерів, зазначають фахівці.

25 копійок 1994 року - обігова монета України. Відомо декілька різновидів, проте особливо дорогих екземплярів немає. Усі 25 копійок 1994 року мають однаковий аверс і відрізняються по реверсу та гурту. Дорожче ціняться 25 копійок 94-го року з крупною насічкою гурта.

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