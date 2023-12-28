Не все знают, но некоторые монеты стоят гораздо дороже номинала. Например, 25 копеек, в зависимости от их состояния и той же "изюминки" можно дорого продать.

Продажа старых монет может стать прибыльным занятием для украинцев, поскольку некоторые из них ценны для коллекционеров, готовых заплатить значительные суммы денег. По данным экспертов ресурса "Монеты-ягодки", особенно это касается 25-копеечных монет.

К примеру, монету разновидности 5.1Даг 1992 года можно продать за 5000-7000 гривен. Ее отличают округлый и толстый средний зуб трезубца, касаясь снизу буквы Н хвостик буквы Е и группа без насечек.

Монету разновидности 4БАМ 25 копеек 1992 можно продать за 3300-5000 гривен. Ее особенность – это выпуклый щит и втиснутый в него трезубец на реверсе, и это определяется как "Английский чекан". Эта ошибочная монета возникла из-за неправильного отображения рельефа при разработке эскизов.





Разновидность 1ЕАм 25 копеек 2003 может привести к получению около 2000 гривен. Эта редкая монета предназначалась для годового набора Национального банка Украины, но такой набор так и не выпустился, и монеты были направлены в обращение, что делает их особенно интересными для коллекционеров, отмечают специалисты.

25 копеек 1994 года – оборотная монета Украины. Известно несколько разновидностей, но особо дорогих экземпляров нет. Все 25 копеек 1994 года имеют одинаковый аверс и отличаются по реверсу и группе. Дороже ценят 25 копеек 94-го года с крупной насечкой группы.

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Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

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