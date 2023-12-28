Продажа старых монет может стать прибыльным занятием для украинцев, поскольку некоторые из них ценны для коллекционеров, готовых заплатить значительные суммы денег. По данным экспертов ресурса "Монеты-ягодки", особенно это касается 25-копеечных монет.
К примеру, монету разновидности 5.1Даг 1992 года можно продать за 5000-7000 гривен. Ее отличают округлый и толстый средний зуб трезубца, касаясь снизу буквы Н хвостик буквы Е и группа без насечек.
Монету разновидности 4БАМ 25 копеек 1992 можно продать за 3300-5000 гривен. Ее особенность – это выпуклый щит и втиснутый в него трезубец на реверсе, и это определяется как "Английский чекан". Эта ошибочная монета возникла из-за неправильного отображения рельефа при разработке эскизов.
Разновидность 1ЕАм 25 копеек 2003 может привести к получению около 2000 гривен. Эта редкая монета предназначалась для годового набора Национального банка Украины, но такой набор так и не выпустился, и монеты были направлены в обращение, что делает их особенно интересными для коллекционеров, отмечают специалисты.
25 копеек 1994 года – оборотная монета Украины. Известно несколько разновидностей, но особо дорогих экземпляров нет. Все 25 копеек 1994 года имеют одинаковый аверс и отличаются по реверсу и группе. Дороже ценят 25 копеек 94-го года с крупной насечкой группы.
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