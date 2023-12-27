В Україні може з'явитися нове свято – День подяки Богові, якщо Верховна Рада прийме відповідне рішення. У Раді було зареєстровано проєкт постанови щодо встановлення цього святкового дня.

Зазначений законопроєкт, позначений як № 10371, отримав підтримку від значної кількості депутатів, серед яких виступає речник Стефанчук. Тож потенційне свято має великі шанси бути схваленим парламентом. На даний момент текст законопроєкту ще не оприлюднений на веб-сайті парламенту.

Питання про те, чи стане це свято вихідним днем, поки залишається невизначеним. Раніше, восени 2023 року, подібний законопроєкт з іншою назвою пропонував народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Віктор М’ялик.

За словами М'ялика, обрання останньої неділі вересня для святкування Дня подяки Богові пояснюється традиційним звичаєм українського народу об'єднуватися після урожаю та висловлювати подяку Богові за родючість землі, зібраний урожай хліба та благополуччя в кожній родині.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар - новоюліанський. Це означає, що всі неперехідні свята - з фіксованою датою - тепер відзначають на 13 днів раніше.

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