За виконання певних умов, українці можуть не платити рахунки за комуналку.

Деякі українські пенсіонери можуть користуватися пільгою від держави на оплату комунальних послуг. За виконання певних умов, індивідуаль може бути звільнений від сплати за комунальні послуги.

Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", пенсіонери, які мешкають у селах та мали певні професії, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

До цих професій відносяться:

Вчителі. Медичні та фармацевтичні працівники. Фахівці з захисту рослин. Працівники музеїв та бібліотек. Працівники культурних та освітніх установ.

Щоб скористатися пільгою, середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу - 3 760 гривень у 2023 році.

Пільгу надають на рік після звернення громадянина. Для цього потрібно подати заяву з довідкою або записами в трудовій книжці, що підтверджують роботу людини в селі за визначеними спеціальностями.

Заяву можна подати особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України, поштою на адресу органу Фонду, або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд або через портал "Дія".

Ті, хто вже зареєстровані, повинні подати заяву та документи, які підтверджують проживання в селі.

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