При выполнении определенных условий украинцы могут не платить счета за коммуналку.

Некоторые украинские пенсионеры могут воспользоваться льготой от государства на оплату коммунальных услуг. При выполнении определенных условий, индивидуаль может быть освобожден от оплаты коммунальных услуг.

В соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах", пенсионеры, проживающие в селах и имеющие определенные профессии, могут получить 100% скидка на оплату коммунальных услуг, а также приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

К этим профессиям относятся:

Учителя. Медицинские и фармацевтические работники. Специалисты по защите растений. Сотрудники музеев и библиотек. Сотрудники культурных и образовательных учреждений.

Чтобы воспользоваться льготой, среднемесячный доход на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев не должен превышать размер, дающий право на налоговую социальную льготу - 3 760 гривен в 2023 году.

Льготу предоставляют в год после обращения гражданина. Для этого нужно подать заявление со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих работу человека в селе по определенным специальностям.

Заявление можно подать лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, по почте по адресу органа Фонда, или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Действие".

Те, кто уже зарегистрирован, должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.

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