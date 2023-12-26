Було оприлюднено графік, до кого завітає податкова з перевірками у 2024 році.

У наступному році Державна податкова служба України планує провести 3242 планові перевірки платників податків і вже склала план-графік на 2024 рік. План-графік доступний на сайті ДПСУ.

План включає чотири розділи, де перелічені суб'єкти, які підлягатимуть документальним плановим перевіркам, а зокрема: юридичні особи, фінансові установи, постійні представництва та представництва нерезидентів.

Крім цього кількість осіб для документальних планових перевірок фізичних осіб становить 914.

Також передбачено перевірки юридичних осіб за питаннями правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податків на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Раніше повідомлялося, що ДПСУ нараховує штрафи через помилки у рахунках, проте Верховний Суд визнав їх незаконними, оскільки платник податків вже виконав свої зобов'язання і сплатив відповідні кошти до бюджету.

Крім цього в Україні значно збільшили податок на прибуток банків. Податок зросте з 18% до 25-50%. Передбачається, що це приноситиме бюджету країни додатково 24-25 млрд грн за 2023 рік, а в майбутньому по 6-7 млрд грн на рік. Зростання податкової ставки буде тимчасовим.

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