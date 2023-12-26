В следующем году Государственная налоговая служба Украины планирует провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков и уже составила план-график на 2024 год. План-график доступен на сайте ГНСУ.
План включает четыре раздела, где перечислены субъекты, подлежащие документальным плановым проверкам, а в частности: юридические лица, финансовые учреждения, постоянные представительства и представительства нерезидентов.
Кроме этого, количество лиц для документальных плановых проверок физических лиц составляет 914.
Также предусмотрена проверка юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Ранее сообщалось, что ГНСУ начисляет штрафы из-за ошибок в счетах, однако Верховный Суд признал их незаконными, поскольку налогоплательщик уже выполнил свои обязательства и уплатил соответствующие средства в бюджет.
Кроме этого, в Украине значительно увеличили налог на прибыль банков. Налог вырастет с 18% до 25-50%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно 24-25 млрд. грн. за 2023 год, а в будущем по 6-7 млрд. грн. в год. Рост налоговой ставки будет временным.
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