На Івано-Франківщині чоловік, який отримав повістку на мобілізацію, ухилився від призову.

В Івано-Франківській області чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. За це його засудили під час судового засідання. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.

У Івано-Франківській області чоловік, який отримав повістку на мобілізацію, ухилився від призову, пред'явивши документ про догляд за особою з ІІ групою інвалідності. За відомостями суду, мешканець Прикарпаття, отримавши повістку 3 лютого 2023 року, не з'явився в військкомат. У травні того ж року він уклав угоду зі знайомим, який мав ІІ групу інвалідності, про надання догляду за ним.

Чоловік звернувся до місцевої влади, повідомивши, що проживає разом із особою з інвалідністю, та висунув вимогу оформити догляд. У червні він пройшов медичний огляд у ТЦК і СП, де його визнали придатним до армійської служби. Однак під час призову він пред'явив документ про догляд за інвалідом, отримавши відстрочку від мобілізації.

Також чоловік отримав від місцевої влади 10 356 гривень за оформлення догляду за особою з інвалідністю. Пізніше виявилося, що він не доглядає за жодною особою з інвалідністю та не проживає разом із інвалідом.

На суді підсудний визнав свою провину та виразив розкаяння. Суд визнав його винним за ч.1 ст.190, ст.336 Кримінального кодексу України і засудив до 3 років позбавлення волі, але замінив цей термін на 2 роки іспитового періоду.

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