В Ивано-Франковской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. За это его осудили во время судебного заседания. На суде мужчина вину признал и раскаялся. Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области мужчина, получивший повестку на мобилизацию, уклонился от призыва, предъявив докуент об уходе за лицом с ІІ группой инвалидности. По сведениям суда, житель Прикарпатья, получив повестку 3 февраля 2023 года, не явился в военкомат. В мае того же года он заключил соглашение со знакомым, у которого была II группа инвалидности, о предоставлении ухода за ним.

Мужчина обратился к местным властям, сообщив, что проживает вместе с лицом с инвалидностью, и потребовал оформить уход. В июне он прошел медицинское освидетельствование в ТЦК и СП, где он был признан годным к армейской службе. Однако во время призыва он предъявил документ об уходе за инвалидом, получив отсрочку от мобилизации.

Также мужчина получил от местных властей 10 356 гривен за оформление ухода за лицом с инвалидностью. Позже оказалось, что он не ухаживает за лицом с инвалидностью и не проживает вместе с инвалидом.

На суде подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным по ч.1 ст.190, ст.336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, но заменил этот срок на 2 года испытательного периода.

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