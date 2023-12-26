Сьогодні у вас може статися важлива подія, тому не упускайте її. Дізнайтеся, що це можливо, прочитавши цей гороскоп на 26 грудня. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, скористайтеся цим чудовим днем, щоб усвідомити свій визначний потенціал і більше повірити в себе. Вам не потрібно нічого нікому доводити. Важливо те, що ви переконані, що ви дуже цінна людина. Витратьте достатньо часу на те, щоб упорядкувати свій будинок, яким ви дещо знехтували. Наведіть порядок у шафах і позбавтеся непотрібних речей, щоб вони не продовжували збирати пил. Якщо у вас є речі, що зберігаються більше двох років, і ви знаєте, що вони вам не потрібні, продайте їх через Інтернет або спробуйте пожертвувати на благодійність. Звільніть місце для позитивної енергії у ці різдвяні дні. Якщо ви живете зі своїм партнером, поділіться цими веселими та унікальними моментами та скористайтеся можливістю надати прикрасі особливого вигляду. Можливо, ваш партнер має чудову ідею, як по-новому використовувати ці старомодні різдвяні прикраси. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, сьогодні ви можете відчувати себе трохи поразницьким і мати дещо спотворений погляд на деякі питання. Постарайтеся перестати думати, що ви завжди все робите неправильно і через вас страждають інші. Підніміть собі настрій, тому що ваш розум може зіграти з вами злий жарт, і ви на це підете. Намагайтеся контролювати ці негативні думки, якщо ви хочете почуватися краще в цілому. Зустріч із друзями сьогодні може бути дуже корисною, оскільки ви зможете викинути з голови безліч негативних ідей та нагадати собі про важливість дружби у повсякденному житті, особливо коли ви почуваєтеся настільки пригніченим. Більше виходьте з дому, відволікайтеся та насолоджуйтесь приємними моментами, які дарують вам оточуючі. Якщо корінь ваших тривог пов'язаний з кимось, хто не відповідає вам взаємністю, пам'ятайте, що доля веде вас до вашої другої половинки, а це не він. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, не дозволяйте новинам про ваші банківські рахунки засмучувати вас. У вас були плани з покупок, і це вас турбує, але спробуйте скоригувати бюджет і пам'ятайте, що у житті, коли щось трапляється, завжди є причина. Постарайтеся пристосуватися до обставин, не перевантажуючись, бо вже за кілька днів ви побачите, як покращаться. Цілком можливо, що вам зателефонує той, кого ви хотіли бачити, можливо, людина, з якою у вас у минулому був роман. Якщо вони пропонують побачення, подумайте деякий час, перш ніж погодитись. Можливо, зараз найкращий час, але ви також можете бути зовсім не готові знову зануритися у відносини. Якщо у вас вже є партнер, уникайте говорити йому речі, які ви насправді не відчуваєте тільки тому, що ви злитесь. Не дозволяйте поганому настрою впливати на стосунки. РАК

21 червня – 22 липня Раку, сьогодні тобі підходящий час, щоб спробувати знизити своє токсичне его. Хоча вам може кожен день здаватися, що ви все робите краще за інших, важливо почати пам'ятати, що у кожного є свої навички та таланти. Дайте собі зрозуміти, що так, ви гарні у багатьох речах, але інші люди чудові в інших областях, у яких ви навіть не наблизилися до освоєння. Практикуйте смиренність, і це наблизить вас до оточуючих вас людей і дозволить вам навчатися в інших, які також мають визначні якості. Вам просто потрібно знову розплющити очі. Не дозволяйте цій неправильно зрозумілій гордості завадити вашому майбутньому навчанню. Будьте сприйнятливими до уроків, які можуть запропонувати вам інші. В любові ви немов уже давно чекаєте на свою ідеальну людину, але ваші очікування можуть бути занадто завищені. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, у кожного бувають дні, коли він почувається більш схвильованим та нервовим, ніж зазвичай. Можливо, буде корисно визначити, чи є якась конкретна причина цих відчуттів, наприклад, брак відпочинку чи стрес. Або, можливо, сталося щось дуже серйозне, і ви хотіли відпустити це, але ваша підсвідомість кричить вам, що це потрібно виправити. Що б це не було, відпочинок та релаксація можуть бути дуже корисними, допомагаючи вам подолати цей спад енергії. У цей період уникайте звернень до інших людей у ​​поганому тоні, оскільки враження, яке ви робите, може зберегтися з часом. У коханні, якщо у вас є партнер, він може поділитись з вами дуже хорошими новинами сьогодні. Не заздріть тому, що у них справи йдуть краще, ніж у вас, святкуйте їхні успіхи, наче вони були вашими власними. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діво, якщо ти відчуваєш, що в тебе мало енергії, це може бути тому, що ти дозволяєш собі бути поглиненою роботою. Рутина, яку ви дотримуєтесь зараз, надто складна, і замість того, щоб делегувати свої завдання іншим, ви просто обтяжуєте себе всім. Хоча ви мрієте досягти великих цілей і покращити своє становище, можливо, це не найкращий спосіб зробити це. Крім того, ви, схоже, не готові зробити крок до реалізації багатьох своїх планів. Можливо, ви втрачаєте можливості і час діяти раз і назавжди. У коханні ви, здається, добре проводите час. Якщо вам цікава дуже пристрасна людина, майте на увазі, що вкрадений поцілунок може не бути освідченням у коханні. Це просто гра. Можливо їм потрібно, щоб ви запропонували більше.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, важливо, щоб ви навчилися керувати своєю схильністю зливатися з оточенням. На ваш настрій можуть сильно впливати люди, що вас оточують, і це може призвести до того, що ви впадете в дещо депресивний стан. Сьогодні ви ризикуєте відчути себе зовсім погано через якісь проблеми, які є у навколишньої людини, яку ви дуже цінуєте. Це нормально, коли страждає хтось, кого ми любимо, але вам потрібно зберігати власний настрій та не дозволяти занепокоєнням інших людей негативно впливати на вас. Якщо у вас немає жодних проблем, немає сенсу занадто турбуватися про співпереживання. Будьте собою і прагнете зберігати позитивний настрій, який може принести вам багато користі, навіть серед цих проблем. У коханні ясно, що ви маєте на увазі когось, кого ви нещодавно зустріли і з ким хотіли б бути ближчими. Довіртеся своїй інтуїції, якщо вони цього хочуть.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, здається, хтось із твоїх близьких потребує твоєї підтримки. Сьогодні замість того, щоб приділяти надто багато уваги собі, подумайте про важливість допомоги іншим. Хоча це може здатися короткочасною незручністю, пам'ятайте, що кожен день це цінний день, який може сприяти благополуччю оточуючих. Ця позитивна дія може принести користь як особисто, так і у ваших стосунках з іншими. Крім того, та людина, якій ви пропонуєте свою підтримку, може відіграти вирішальну роль у вашому житті в майбутньому.

Сьогодні також може бути гарний час, щоб вислухати думки щодо тем, які вас цікавлять. Ви можете виявити, що у вас є неправильні уявлення, і вивчення точок зору інших принесе вам велику користь. Подумайте про те, щоб включити до своїх новорічних обіцянок звичку читати більше щодня. Будьте в курсі нових та поточних проблем.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, сьогодні ви можете почуватися дуже відповідальним за деякі рішення, які приймаєте щодня, особливо за ті, що виявилися неправильними. Однак дуже важливо, щоб ви спробували прийняти їхнє зріло і розглядати їх як досвід, на якому ви можете навчатися. Ухвалення такого підходу дозволить вам зробити крок уперед і направить вас на правильний шлях.

Крім того, уникайте звинувачувати інших у тому, що з вами відбувається, оскільки ухвалення відповідальності за свої дії є ознакою зрілості. Якщо ви зустрічаєтеся з друзями або відвідуєте родича, постарайтеся стримати свою думку, якщо хочете уникнути конфлікту. У коханні, якщо ви зараз самотні і хочете з кимось познайомитися, ви можете досягти успіху, якщо завантажуєте програму для знайомств. Може виникнути можливість познайомитися з кимось цікавим, тому якщо хтось запропонує побачення, прийміть його.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, зараз добрий час, щоб мислити масштабно і подумати про те, щоб піти на певний ризик. Під час цього курортного сезону вам, можливо, захочеться витратити деякий час на обдумування варіантів, що є на столі, і переконатися, що ви зв'яжете всі незавершені кінці. Якщо ви вирішите зробити зміни, ретельно сплануйте їх, щоб не програти. Поверніть собі впевненість у собі, оскільки це матиме важливе значення у цьому процесі.

Можливо, вам сьогодні також доведеться імпровізувати та змінити свої плани, але ця імпровізація може виявитися кращою, ніж ви планували спочатку. У коханні не чекайте, що ваша кохана людина сьогодні розповість вам про майбутнє, тому, можливо, навіть не питайте. Можливо, ви зазнаєте щоденного стресу, тому навіть не думайте про те, що відбудеться завтра. Терпіння матиме вирішальне значення.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій, це хороший день, щоб почати перевіряти свої рахунки і погасити всі непогашені борги, які можуть виникнути. Звільніть себе від фінансового тягаря, який турбує вас щодня, і насолоджуйтесь святами у повному спокої та щастя. Якщо у вас сьогодні відпустка, скористайтеся ним, щоб оглянути місто, прогулятися освітленими вулицями або знайти спокій тихих місць.

Не залишайтеся надто довго під замком удома, оскільки вихід на вулицю може надихнути вас на творчість і пробудити розум, а це може вам знадобитися. Якщо ви відчули, що ваша творча іскра з часом згасла, зараз саме час розпалити її. У коханні, якщо у вас немає жодних зобов'язань, сьогодні ви можете зустріти когось особливого. Може виникнути значний зв'язок, і, хоча у вас можуть виникнути сумніви щодо цієї людини, поки не пропустіть цю можливість. Прийміть подарунок, який подарує вам життя.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, скористайтеся цим днем, щоб відремонтувати частину свого будинку, про що ви вже давно замислювалися. Наближається кінець року, і вам необхідно підготувати свій простір, особливо якщо ви очікуєте на гостей сьогодні. Крім того, ви можете змінити обробку або переставити меблі, щоб залучити удачу наступного року.

Подумайте про те, щоб позбутися зламаних або зношених речей, і скористайтеся можливістю сходити в магазин за невеликими предметами, які додадуть вашому будинку затишок. Вам не потрібно витрачати на це багато грошей, тому що, витративши всього трохи грошей, ви зможете досягти великих змін. Хоча зазвичай ви здається дуже спокійною людиною, становище деяких зірок буде впливати на вас, і сьогодні ви можете почуватися дуже дивно, тому що ви почуватиметеся авторитарним і негнучким.

Джерело: magic.horoscope.

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